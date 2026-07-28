Présentation de la carte graphique AMD Radeon RX 9050

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Présentation de la carte graphique AMD Radeon RX 9050

AMD a officiellement présenté sa nouvelle carte graphique, le modèle Radeon RX 9050. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil est destiné au segment de milieu de gamme, avec un prix de départ de 280 dollars, et sera commercialisé sur certains marchés régionaux spécifiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com, qui précise.

Caractéristiques techniques et performances

La carte graphique Radeon RX 9050 est construite sur un GPU moderne doté de 16 unités de calcul et de 1024 processeurs de flux. La fréquence de base de la puce graphique est de 1920 MHz et peut atteindre jusqu'2600 MHz en mode Boost. De plus, l'appareil est équipé de 32 MB de mémoire cache Infinity Cache.

Le fabricant propose aux utilisateurs deux options différentes en matière de capacité mémoire. La première version est dotée d'un bus de 128-bit et de 8 GB de mémoire GDDR6 à une vitesse de 18 Gbps. La seconde variante dispose d'un bus de 64-bit et de 4 GB de mémoire, ce qui, selon les experts, rendra difficile de jouer à des jeux modernes, même en résolution Full HD.

Consommation et interfaces

La consommation énergétique de l'appareil est de seulement 92 W. Pour l'alimenter, un seul connecteur PCIe à 8 broches est nécessaire, et l'alimentation recommandée est fixée à 450 W. Pour la sortie vidéo, l'appareil dispose d'interfaces modernes DisplayPort 2.1a et HDMI 2.1b.

Mise à jour logicielle

Parallèlement à la sortie de la Radeon RX 9050, AMD a également publié une nouvelle version de pilote nommée AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1. Ce logiciel offre non seulement un support complet pour la nouvelle carte graphique, mais intègre également des optimisations pour les versions bêta des projets Gears of War: E-Day et Runaway Evolution.

Le nouveau pilote résout également les problèmes de rendu et de stabilité dans les logiciels Blender et Maxon Cinema 4D. Les artefacts visuels dans Fortnite, ainsi que les dysfonctionnements liés à l'utilisation de la technologie AMD FSR 4.1 sous Windows 10, ont été corrigés.

Régions de commercialisation

Il est intéressant de noter que cette nouvelle carte graphique, affichée à 280 dollars, ne sera pas disponible à l'échelle mondiale, mais uniquement sur certains marchés ciblés. Selon ixbt.com, la Radeon RX 9050 est destinée aux consommateurs du Japon, d'Amérique latine et des pays de la région Asie-Pacifique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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