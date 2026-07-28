Le salaire de Vozinha, héros de la CDM 2026, à Colo-Colo dévoilé

Le salaire du gardien expérimenté Vozinha, qui a récemment signé avec le célèbre club chilien de Colo-Colo, a été révélé. Révélé au grand jour lors de la Coupe du Monde cette année, le portier de 40 ans est devenu l'un des joueurs les mieux rémunérés du géant chilien.

Zamin.uz Il présente le salaire de la star de la CDM 2026 à Colo-Colo, sa comparaison avec la star principale de l'équipe Arturo Vidal et les détails du transfert.

1. Près de 50 000 $ par mois : Comparaison des salaires de Vozinha et Vidal

Selon des sources médiatiques, le gardien de l'équipe nationale du Cap-Vert, Vozinha, touche un salaire mensuel de 47 millions de pesos chiliens au sein du club Colo-Colo. En dollars américains, cela représente environ 49,8 mille dollars par mois.

Pour information, le joueur le plus célèbre de Colo-Colo, le milieu de terrain légendaire Arturo Vidal, gagne plus du double du salaire de Vozinha.

Comparaison des salaires des stars de Colo-Colo : Vozinha (gardien) : 47 millions de pesos par mois (~49,8k $ US)

Arturo Vidal (milieu de terrain) : 114 millions de pesos par mois (~120k $ US)

Faits clés concernant Vozinha et son transfert à Colo-Colo

Aspect / Mesure Détails Joueur Vozinha (gardien, équipe du Cap-Vert) Âge 40 ans Nouveau club Colo-Colo (Chili) Statut du transfert Joueur libre (gratuit) Salaire mensuel 47 millions de pesos / 49,8k $ Ancien club Chaves (Portugal, D2) Source de notoriété CDM 2026 (USA, Canada, Mexique)

2. La sensation de la CDM 2026 et son arrivée gratuite en provenance de Chaves

À 40 ans, Vozinha avait attiré l'attention de toute la communauté footballistique en protégeant avec assurance les buts de l'équipe nationale du Cap-Vert lors des matches du Mondial de la CDM 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ses arrêts décisifs et son talent malgré son âge ont attiré l'œil des recruteurs de Colo-Colo.

Pour rappel, l'été dernier, à la veille du coup d'envoi du Mondial, le contrat du gardien de 40 ans avec le club portugais de deuxième division de Chaves était arrivés à son terme. C'est pourquoi il a rejoint le club chilien sans indemnité de transfert, en tant que joueur libre .

L'histoire de Vozinha, qui a brillé à la Coupe du Monde à 40 ans et a signé un contrat lucratif avec un géant chilien, est un véritable modèle de résilience et de travail acharné.

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