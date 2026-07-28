L'Airbus A350-1000ULR effectue son premier vol sans escale de 23 000 kilomètres

Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, un avion de ligne bimoteur a parcouru une distance de plus de 23 000 kilomètres sans ravitaillement intermédiaire. Le dernier développement d'Airbus, le modèle Airbus A350-1000ULR, a réussi son vol d'essai de Melbourne, en Australie, à Toulouse, en France. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'appareil immatriculé F-WULR est parti de Melbourne le 27 juillet et a atterri à l'aéroport de Toulouse le 28 juillet. L'avion est resté en continu dans les airs pendant exactement 24 heures et 24 minutes.

Au cours de ce vol historique, l'appareil a survolé l'océan Pacifique ainsi que les territoires des États-Unis et du Canada. Pour garantir la sécurité de ce voyage extrêmement long, trois équipages complets de pilotes se sont relayés à bord.

Particularités du vol d'essai

Selon les experts, la fin du vol s'est terminée par un événement intéressant. Au moment d'arriver à destination et de procéder à l'atterrissage, l'appareil a dû effectuer une remise de gaz pour des raisons de sécurité. Ce n'est qu'après cela que l'équipage a posé avec succès l'avion à l'aéroport de Toulouse.

Cet indicateur record a été enregistré dans le cadre de la phase de test d'une modification spéciale appelée Ultra Long Range (très longue portée). Cette version a été spécialement conçue pour effectuer les plus longs vols commerciaux du monde.

Futurs itinéraires ultra-longs

Les avions de ce type ont déjà été commandés par la compagnie aérienne australienne Qantas et seront utilisés pour mettre en œuvre le projet Project Sunrise. L'objectif principal du projet est d'ouvrir des vols directs de Sydney vers Londres et New York.

La durée de ces liaisons prévues devrait atteindre 22 heures. Cela deviendra l'un des vols réguliers les plus longs de l'histoire de l'aviation civile, élargissant encore les possibilités des liaisons mondiales.