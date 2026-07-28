L'Airbus A350-1000ULR effectue son premier vol sans escale de 23 000 kilomètres

·39·Technologie
L'Airbus A350-1000ULR effectue son premier vol sans escale de 23 000 kilomètres

Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation, un avion de ligne bimoteur a parcouru une distance de plus de 23 000 kilomètres sans ravitaillement intermédiaire. Le dernier développement d'Airbus, le modèle Airbus A350-1000ULR, a réussi son vol d'essai de Melbourne, en Australie, à Toulouse, en France. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'appareil immatriculé F-WULR est parti de Melbourne le 27 juillet et a atterri à l'aéroport de Toulouse le 28 juillet. L'avion est resté en continu dans les airs pendant exactement 24 heures et 24 minutes.

Au cours de ce vol historique, l'appareil a survolé l'océan Pacifique ainsi que les territoires des États-Unis et du Canada. Pour garantir la sécurité de ce voyage extrêmement long, trois équipages complets de pilotes se sont relayés à bord.

Particularités du vol d'essai

Selon les experts, la fin du vol s'est terminée par un événement intéressant. Au moment d'arriver à destination et de procéder à l'atterrissage, l'appareil a dû effectuer une remise de gaz pour des raisons de sécurité. Ce n'est qu'après cela que l'équipage a posé avec succès l'avion à l'aéroport de Toulouse.

Cet indicateur record a été enregistré dans le cadre de la phase de test d'une modification spéciale appelée Ultra Long Range (très longue portée). Cette version a été spécialement conçue pour effectuer les plus longs vols commerciaux du monde.

Futurs itinéraires ultra-longs

Les avions de ce type ont déjà été commandés par la compagnie aérienne australienne Qantas et seront utilisés pour mettre en œuvre le projet Project Sunrise. L'objectif principal du projet est d'ouvrir des vols directs de Sydney vers Londres et New York.

La durée de ces liaisons prévues devrait atteindre 22 heures. Cela deviendra l'un des vols réguliers les plus longs de l'histoire de l'aviation civile, élargissant encore les possibilités des liaisons mondiales.

AirbusA350AviationRecordQantas
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Newegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XNewegg annonce une importante réduction sur le processeur Ryzen 9 9900XHier, 23:25Pourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificiellePourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificielleHier, 23:23Le Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteLe Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forteHier, 22:58HBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHBO Max teste des flux Shorts de style TikTok sur sa plateformeHier, 22:57Un prince saoudien achète une participation de 5 pour cent dans Lucid MotorsUn prince saoudien achète une participation de 5 pour cent dans Lucid MotorsHier, 22:52Amazon sur le marché de l'Internet spatial : plus de 5 000 satellites seront lancésAmazon sur le marché de l'Internet spatial : plus de 5 000 satellites seront lancésHier, 22:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design