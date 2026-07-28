14e journée de Superliga. Un but à la 82e minute : Nasaf arrache la victoire

À Qarshi, le score est resté vierge pendant 82 minutes avant d'être enfin débloqué par une frappe de Bobir Abdixoliqov. Bien que Qizilqum ait tenu bon pendant une grande partie du match, la complicité entre Yashnarbek Berdirahmonov, entré en cours de jeu, et Abdixoliqov a offert une victoire cruciale à Nasaf.

La rencontre comptant pour la 14e journée de Superliga s'est jouée le 28 juillet au stade Markaziy de Qarshi. Le match a été arbitré par Ahrol Risqullayev.

Un unique but attendu pendant 82 minutes

En première mi-temps, les équipes n'ont pas pu ouvrir le score. Juste avant la pause, un joueur de chaque camp a été averti : Umar Eshmurodov pour Nasaf et Luka Ratkovich pour les visiteurs ont reçu un carton jaune.

En seconde période, les zéros sont longtemps restés affichés au tableau d'affichage. La situation qui a scellé le sort du match est intervenue à la 82e minute.

Entré en jeu à la 74e minute à la place de Yusuf Otubanjo, Yashnarbek Berdirahmonov s'est illustré huit minutes plus tard. Suite à sa passe décisive, Bobir Abdixoliqov a trompé la défense de Qizilqum pour mettre son équipe devant.

La passe décisive de Berdirahmonov, entré du banc, et le tir précis d'Abdixoliqov ont suffi pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Le score n'a plus bougé et Nasaf s'est imposé sur le score de 1-0.

Berdirahmonov a immédiatement pesé sur le match après son entrée

L'un des faits marquants du match a été l'entrée en jeu de Yashnarbek Berdirahmonov en tant que rempalaçant.

Il a remplacé l'attaquant Yusuf Otubanjo et a délivré une passe décisive en peu de temps. Ce changement a créé une nouvelle dynamique dans la ligne d'attaque de Nasaf.

L'action de Berdirahmonov revêt une double importance :

il a délivré une passe décisive huit minutes seulement après son entrée sur le terrain ;

il a apporté l'intensité nécessaire à l'équipe au moment où le sort du match se jouait.

Le staff technique a effectué trois autres changements en fin de match pour préserver le résultat. À la 90+2e minute, G‘olib G‘aybullayev, Diyorbek Abdunazarov et Dilshod Murtazayev ont remplacé Alibek Davronov, Zafarmurod Abdirahmatov et Oybek Rustamov.

Abdixoliqov redevient l'homme décisif

Bobir Abdixoliqov a débuté la rencontre dans le onze titulaire et a répondu présent au moment où Nasaf en avait le plus besoin.

Son but dépasse la simple statistique. En effet, une grande partie du match s'est déroulée sans le moindre but, et une seule offensive réussie a suffi pour empocher les trois points.

Abdixoliqov avait également inscrit un doublé lors de la 12e journée face à Bunyodkor. Les joueurs de Qarshi s'étaient alors imposés 3-1.

Ainsi, l'attaquant expérimenté continue d'inscrire des buts décisifs pour Nasaf à un moment charnière de la saison.

Il a manqué huit minutes à Qizilqum

Les visiteurs ont réussi à préserver leur cage inviolée jusqu'à la 82e minute. Cependant, une seule action en fin de match les a privés d'au moins un point.

L'entraîneur principal de Qizilqum a opéré plusieurs changements au milieu de terrain et en attaque en seconde période :

Shahzod Turopov et Fayzullobek Jumanqo‘ziyev sont entrés en jeu à la 59e minute ;

Bobomurod Bozorov et Ilhomjon Vahobov sont entrés à la 71e minute.

Malgré cela, les visiteurs n'ont pas eu le temps d'égaliser. L'équipe de Navoiy rentre donc de Qarshi bredouille.

Nasaf ren renoue avec la victoire après son match nul précédent

Le club de Qarshi avait fait match nul 1-1 contre Mash’al lors de la 13e journée.

Cette victoire contre Qizilqum est d'autant plus importante : l'équipe a effacé ses points perdus et a conclu victorieusement son match à domicile.

Résultats de Nasaf lors des trois dernières journées :

Journée Match Résultat 12e journée Bunyodkor — Nasaf 1:3 13e journée Mash’al — Nasaf 1:1 14e journée Nasaf — Qizilqum 1:0

Les joueurs de Qarshi sont restés invaincus lors de ces trois rencontres et ont récolté sept points.

Feuille de match

Superliga, 14e journée

Nasaf — Qizilqum 1:0

But : Bobir Abdixoliqov, 82 — 1:0

Passe décisive : Yashnarbek Berdirahmonov

Avertissements : Umar Eshmurodov, 45+2 — Luka Ratkovich, 45+2.

Composition de Nasaf

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akrom Komilov, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobir Abdixoliqov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Yusuf Otubanjo, Umar Eshmurodov.

Remplaçants entrés en jeu :

Sharof Muhitdinov — 69e minute ;

Yashnarbek Berdirahmonov — 74e minute ;

G‘olib G‘aybullayev — 90+2e minute ;

Diyorbek Abdunazarov — 90+2e minute ;

Dilshod Murtazayev — 90+2e minute.

Composition de Qizilqum

Farhod Rahmatov, Shahzodbek Rahmatullayev, Luka Ratkovich, Nikola Kumburovich, Abbosbek Abdug‘afforov, Samandar Shukurillayev, Jambuli Jigauri, G‘iyosjon Rizaqulov, Douglas Maycon, Diyor Raxmatilloyev, Otabek Jo‘raqo‘ziyev.

Remplaçants entrés en jeu :

Shahzod Turopov — 59e minute ;

Fayzullobek Jumanqo‘ziyev — 59e minute ;

Bobomurod Bozorov — 71e minute ;

Ilhomjon Vahobov — 71e minute.

Conclusion principale

Cela n'a pas été une victoire facile pour Nasaf. Qizilqum a tenu le score nul et vierge pendant la majeure partie de la rencontre, mais un seul changement et un tir précis en fin de match ont tout basculé.

Berdirahmonov est entré pour délivrer une passe décisive, et Abdixoliqov a profité de l'occasion tant attendue par son équipe. Par conséquent, Nasaf empoche trois points précieux à Qarshi.

Selon vous, le héros du match est-il le buteur Abdixoliqov ou le passeur décisif Berdirahmonov ?