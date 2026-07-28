L'Allemagne vise l'organisation de la Coupe du Monde 2038 ou 2042 !

La Fédération allemande de football (DFB) a dévoilé des plans ambitieux pour accueillir l'une des prochaines Coupes du Monde dans le pays. Les instances du football allemand prévoient de soumettre une candidature officielle pour l'organisation du Mondial en 2038 ou 2042.

Zamin.uz Zamin.uz présente les détails concernant les chances de l'Allemagne d'accueillir la Coupe du Monde, la préparation des infrastructures et l'organisation des tournois de la FIFA.

1. Infrastructures prêtes et garantie de stades pleins

Axel Hellmann, membre du comité de direction de la DFB, a souligné que toutes les conditions d'infrastructure nécessaires pour accueillir dignement le plus grand tournoi de football au monde sont déjà réunies et opérationnelles à haut niveau en Allemagne.

La partie allemande exprime sa confiance quant à l'absence de problèmes concernant les stades, le système de transports et la logistique hôtelière, garantissant que chaque match se déroulera dans des tribunes combles.

DFB Déclaration d'Axel Hellmann, membre du comité de direction : « Nous accueillerions ce tournoi avec grand plaisir. La DFB et son président Bernd Neuendorf souhaitent déposer une candidature pour 2042, et peut-être aussi pour 2038. Tout dépendra du règlement de la FIFA. En Allemagne, les stades, les transports et les infrastructures hôtelières sont prêts. Chaque rencontre se jouera dans des stades pleins. Ce sera un tournoi extrêmement réussi. Notre pays dispose de toutes les conditions nécessaires pour cela. »

La candidature de l'Allemagne et la carte des Coupes du Monde des prochaines années

Aspect / Mesure Détails Pays candidat Allemagne (Fédération allemande de football / DFB ) Années ciblées Coupe du Monde 2038 ou 2042 DFB Président Bernd Neuendorf Principal atout Stades parfaits, transports prêts et système hôtelier de premier ordre Hôtes du Mondial 2030 Espagne, Portugal, Maroc (Uruguay, Argentine, Paraguay) Hôte du Mondial 2034 Arabie saoudite

2. Qui sont les hôtes des prochaines Coupes du Monde ?

Conformément aux plans validés par la FIFA, la géographie de la Coupe du Monde pour la prochaine décennie est déjà fixée :

Mondial 2030 : La majeure partie de la compétition se déroulera sur les pelouses de l'Espagne, du Portugal et du Maroc. De plus, à l'occasion du centenaire du tournoi, des matchs symboliques auront lieu en Amérique du Sud — en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Mondial 2034 : L'organisation de cette Coupe du Monde a été attribuée à l'Arabie saoudite.

Par conséquent, la prochaine réelle opportunité pour le continent européen, et en particulier pour l'Allemagne, se profile pour les tournois de 2038 ou 2042.

Les ambitions de l'Allemagne d'accueillir la Coupe du Monde suscitent de larges débats dans le monde du football.

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