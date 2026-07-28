Le Milan se prépare pour sa tournée en Australie : changements dans l'effectif et programme

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Le Milan se prépare pour sa tournée en Australie : changements dans l'effectif et programme

Le club italien du Milan poursuit activement sa préparation pour la prochaine tournée d'avant-saison en Australie sous la houlette de son entraîneur principal. Les matches amicaux à venir contre Chelsea et l'Inter, ainsi que l'activité sur le marché des transferts, sont au centre de l'attention du public. Selon Goal.com, le staff technique se prépare à travailler avec les cadres de l'équipe, et les plans de voyage des joueurs vers l'ustralie et leur retour au centre d'entraînement ont été entièrement finalisés. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Transferts et voyage à Perth

Considéré comme un nouveau membre de l'équipe, Goncalo Ramos rejoindra le reste du groupe demain, le 29 juillet, dans la ville de Perth pour entamer officiellement son aventure sous les couleurs du Milan. Rafael Leao fera également le voyage vers l'Australie pour intégrer l'effectif en attendant les actualités du marché des transferts. L'état de forme de ces joueurs et leurs performances seront d'une importance capitale pour l'équipe lors des matches d'avant-saison.

Par ailleurs, il a été annoncé que certains joueurs ne se rendraient pas en Australie en raison de leur processus de récupération après une blessure. Notamment, Santiago Gimenez et Christian Pulisic sont attendus à Milanello le 29 juillet. Actuellement en phase de convalescence suite à des blessures subies lors de la Coupe du monde, ces deux attaquants entameront un entraînement individuel dans les installations du club en Italie.

Renforts de la semaine prochaine

Selon le plan de préparation, la date du 2 août apportera également d'importants changements. Les joueurs belges De Winter et Saelemaekers, ainsi que Jashari qui défend les couleurs de l'équipe nationale suisse, rejoindront le stage à Perth pour intensifier la concurrence au sein de l'effectif.

Le calendrier des joueurs ayant participé aux derniers tours de la Coupe du monde est fixé un peu plus tard. Pour rappel, l'équipe nationale française avait terminé la compétition après s'être inclinée face à l'Angleterre dans le match pour la troisième place. Adrien Rabiot et Mike Maignan, membres de cette sélection, se rendront directement à Milanello pour reprendre l'entraînement sous les ordres de l'entraîneur à partir du 12 août.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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