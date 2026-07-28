Transfert retentissant : un international arménien rejoint le Dinamo

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Transfert retentissant : un international arménien rejoint le Dinamo

Le Dinamo Samarcande a renforcé son effectif avec un joueur talentueux et expérimenté. La direction du club a annoncé la signature officielle de Tigran Avanesyan, milieu défensif de l'équipe nationale arménienne.

Zamin.uz Il présente la nouvelle recrue du club de Samarcande, son parcours professionnel ainsi que des détails familiaux et fascinants liés à Samarcande.

1. D'Orenburg au Dinamo : le nouveau milieu de terrain numéro 19

Selon le service de presse du club, le joueur de 24 ans a rejoint le Dinamo en provenance d'Orenburg, club évoluant en Premier League russe. Les parties ont signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison, avec une option de prolongation.

Tigran Avanesyan au club de Samarcande sous le numéro 19 pour faire ses débuts sur le terrain.

D'après le communiqué du service de presse du Dinamo :

« Le milieu de terrain de l'équipe nationale arménienne Tigran Avanesyan est devenu membre du Dinamo. Un contrat a été signé avec le joueur jusqu'à la fin de la saison. »

2. De l'académie du CSKA et de la Baltika à l'équipe nationale arménienne

Tigran Avanesyan est né le 13 avril 2002 à Tachkent. Il a fait ses premiers pas dans le football à l'académie de la Baltika et a défendu les couleurs de plusieurs clubs renommés au cours de sa carrière professionnelle :

  • Parcours en club : Il a évolué au CSKA Moscou, à l'Arsenal Tula et à Orenburg.

  • Parcours en sélection : Sur la scène internationale, il a joué pour les équipes de Russie U17 et d'Arménie U19.

  • Équipe nationale A : Depuis 2024, il est un membre à part entière de l'équipe nationale A de l'Arménie.

Faits clés concernant le transfert de Tigran Avanesyan au Dinamo

Aspect / Critère

Détails

Joueur

Tigran Avanesyan

Âge et lieu de naissance

24 ans (13 avril 2002, Tachkent)

Poste

Milieu défensif

Ancien club

Orenburg (Russie)

Durée du contrat

Jusqu'à la fin de la saison (avec option de prolongation)

Numéro de maillot

Numéro 19

Équipe nationale

Équipe nationale d'Arménie (depuis 2024)

3. Retour à Samarcande : les liens historiques et familiaux d'Avanesyan

Un autre aspect remarquable et touchant de ce transfert est que la ville de Samarcande n'est pas du tout étrangère à Tigran Avanesyan.

Selon les informations, la plupart des proches d'Avanesyan sont originaires de Samarcande et y résident toujours actuellement. Par conséquent, son transfert au Dinamo représente non seulement un nouveau défi sportif, mais aussi un retour aux sources familiales.

Le renforcement de l'effectif du Dinamo Samarcande par un joueur doté d'une solide expérience internationale suscite un grand intérêt parmi des millions de supporters locaux.

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Selon vous, Tigran Avanesyan parviendra-t-il à renforcer le milieu de terrain du Dinamo et à devenir le leader incontesté de l'équipe ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Tigran AvanesyanDinamoOrenburgSamarcandeCSKA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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