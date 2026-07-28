Au Tadjikistan, une nouvelle loi a été adoptée interdisant les vêtements jugés étrangers à la culture nationale, y compris le hijab, le niqab et les coiffes arabes. Visant à prévenir la propagation des mouvements et idées radicaux, cette décision suscite de vastes débats au sein de la communauté internationale et sur les réseaux sociaux.

Zamin.uz S'appuyant sur les informations de la chaîne Telegram militaire et analytique «Rybar», présente le contenu de cette loi, les réactions sociales ainsi que en Asie centraleles détails de la politique de sécurité.

1. Sécurité nationale et lutte contre « l'arabisation »

Conformément aux nouvelles normes législatives adoptées par les dirigeants du Tadjikistan, les vêtements caractéristiques de la culture arabe et jugés étrangers aux coutumes locales ont été interdits. Les autorités considèrent ces articles comme l'un des facteurs favorisant la propagation du radicalisme religieux et des tendances extrémistes.

Les analystes soulignent que en Asie centrale dans les pays de la région, la lutte contre les processus d'« arabisation » est devenue directement un élément crucial pour garantir la sécurité nationale. La religion musulmane elle-même n'est pas interdite, mais des mesures sont prises contre les caractéristiques culturelles et extérieures étrangères à la société.

D'après l'analyse de la chaîne Telegram «Rybar» : « Cependant, les partisans du niqab ne vont pas en Afghanistan. Car au fond, ils n'ont pas besoin d'une vie conforme aux lois religieuses, mais d'endroits où ils peuvent former des communautés fermées libres et imposer leurs propres normes aux autres. »

Faits clés concernant l'interdiction vestimentaire et les débats au Tadjikistan

Aspect / Critère Détails Décision adoptée Interdiction des vêtements étrangers à la culture nationale (hijab, niqab) Objectif principal Prévention de la radicalisation et de « l'arabisation », garantie de la sécurité Réaction sociale Accusations d'« islamophobie » en ligne et déclarations d'émigration Avis des experts Le niqab et les hijabs ont été utilisés à plusieurs reprises comme moyen de dissimulation lors d'attaques armées Situation internationale Les débats sur cette question se poursuivent en Russie et dans d'autres pays

2. Réaction des partisans du niqab et leçons de sécurité

Après l'annonce de ces nouvelles restrictions, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé les dirigeants du pays d'« islamophobie » et ont exprimé leur intention de déménager dans des régions dépourvues de telles interdictions. Cependant, comme l'ont souligné ironiquement les analystes, ces personnes ne cherchent pas à s'installer en Afghanistan — où les règles religieuses s'appliquent pleinement —, mais dans d'autres pays (notamment en Russie) où elles peuvent imposer leurs propres règles.

Selon les auteurs de «Rybar», le niqab et d'autres vêtements couvrants similaires ont été utilisés par le passé à plusieurs reprises comme refuges ou moyens de camouflage lors d'attaques armées et de crimes. Des États à majorité musulmane comme le Tadjikistan prennent des décisions fermes en prenant conscience de ce danger.

Partagez cette importante nouvelle politique et sociale avec vos amis !

Les décisions relatives à la préservation de l'identité nationale et à la garantie de la sécurité en Asie centrale sont suivies de près à l'échelle internationale.

Partagez immédiatement cet article avec vos amis, collègues et groupes qui suivent l'actualité sociopolitique !

Selon vous, dans quelle mesure de telles interdictions et restrictions sont-elles efficaces pour préserver la culture nationale et assurer la sécurité ? Laissez votre avis dans les commentaires !