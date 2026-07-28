Un prince saoudien achète une participation de 5 pour cent dans Lucid Motors

Le prince Al-Waleed bin Talal Al Saud, membre de la famille royale d'Arabie saoudite, a acquis une participation de 5 % dans le constructeur de véhicules électriques Lucid Motors. Selon les documents officiels soumis à la SEC, le prince milliardaire a enregistré plus de 19 millions d'actions à son nom. Cette démarche a encore accru la participation globale du Royaume dans cette entreprise de véhicules électriques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com le rapporte.

Selon les informations diffusées par ixbt.com et TechCrunch, cet achat intervient à une période où la valeur boursière de Lucid Motors était tombée sous la barre des 2 milliards de dollars. Le 14 juillet de cette année, un blog spécialisé dans les véhicules électriques de premier plan avait diffusé des informations selon lesquelles l'entreprise risquait la faillite ou d'être privatisée par le fonds souverain d'Arabie saoudite. Par la suite, la direction de Lucid a fermement démenti ces rumeurs et le cours des actions de l'entreprise s'est ensuite redressé.

Changements structurels dans l'entreprise et réaction de la direction

Selon une déclaration de Nick Twork, directeur de la communication de Lucid Motors, l'entreprise ne commente pas les décisions personnelles d'investisseurs individuels, mais apprécie grandement la confiance indépendante manifestée. Cette transaction boursière coïncide avec le processus de restructuration majeure et de simplification de la structure initié par le nouveau CEO de Lucid, Silvio Napoli. En particulier, en juin, le nombre d'employés avait été réduit de 18 % afin de réduire les coûts.

Rappelons que le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite est le principal actionnaire de Lucid Motors depuis 2018. À l'époque, les autorités saoudiennes avaient abandonné le projet de privatisation de Tesla pour canaliser les fonds vers cette startup. Depuis que l'entreprise de véhicules électriques a fusionné avec une SPAC pour entrer en bourse en 2021, le PIF détient une participation d'environ 60 %.

Les investissements technologiques du Warren Buffett saoudien

Le fonds souverain appartenant au gouvernement saoudien est resté ces dernières années la principale source de soutien financier pour Lucid Motors. À un moment où l'entreprise peine à trouver des acheteurs grand public sur les marchés américain et international, les Saoudiens achètent régulièrement des actions et accordent des milliards de dollars de prêts. Ce nouvel achat démontre une fois de plus en pratique la confiance de l'élite royale dans l'avenir de cette marque.

Le prince Al-Waleed bin Talal possède une riche expérience dans l'investissement dans de grands projets technologiques aux États-Unis par le biais de sa société holding. Il a été en son temps l'un des principaux actionnaires de Twitter. En 2022, bien qu'il se soit initialement opposé à la tentative d'Elon Musk d'acheter le réseau social, il a ensuite changé de position pour soutenir Musk et est devenu le deuxième actionnaire après l'accord. Souvent qualifié de « Warren Buffett arabe » sur son site officiel, l'investisseur possède également des participations dans Snap et Deezer.