Un citoyen résidant à Chakhrisabz, dans la région de Kachkadaria, s'est rendu en Fédération de Russie en 2024 à des fins professionnelles via l'itinéraire « Ouzbékistan - Kazakhstan - Russie ».

Selon les informations, il a été interpellé le 15 mars 2025 par les forces de l'ordre russes pour suspicion de trafic illicite de stupéfiants, et une affaire pénale a été ouverte à son encontre.

En échange de la promesse d'un abandon des poursuites et d'un salaire élevé, cet individu a signé un contrat militaire pour participer aux côtés de la Russie dans le conflit armé russo-ukrainien. Il a ensuite été engagé dans des opérations de combat sur le territoire ukrainien.

Durant son service militaire, en septembre 2025, il a été blessé à diverses parties du corps à la suite de l'explosion d'un projectile largué par un drone. Par la suite, il a été admis dans un hôpital militaire à Rostov-sur-le-Don et y a été soigné pendant plusieurs semaines.

En octobre, il s'est évadé de l'hôpital, a quitté le territoire russe et s'est rendu au Kazakhstan. Puis, depuis le Kazakhstan vers l'Ouzbékistan en traversant illégalement les barbelés de la frontière d'État par un canal qui s'écoule, il est entré illégalement sur le territoire du pays.