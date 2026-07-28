Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, Neymar, traverse la période la plus difficile de sa carrière et le jeu ne lui procure plus le même plaisir qu'avant. Selon Marca, citant Bitbol et le journaliste Ezequiel Gasca, l'avenir professionnel de la star après la Coupe du monde 2026 est sérieusement compromis. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La nomination de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur avait fait naître de grands espoirs dans l'équipe. Cependant, la participation du Brésil au Mondial s'est soldée par un échec retentissant. La performance peu convaincante face à la Norvegiya lors des huitièmes de finale a provoqué l'élimination précoce des « pentacampions », réduisant à néant le rêve d'un sixième sacre qui échappe au pays depuis 2002.

Adieux sur la scène internationale

Incapable de retenir ses larmes après le match contre la Norvège, Neymar a clairement annoncé la fin de sa carrière internationale lors d'une déclaration à la presse. D'après Globo Esporte et UOL, l'attaquant a déclaré sans détour : « J'ai tout tenté. Tout a commencé ici et tout s'arrête ici. C'est terminé. »

Ainsi, l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain met un terme à son parcours en sélection nationale. Il quitte la Seleção en tant que meilleur buteur de tous les temps avec 80 buts au compteur, battant ainsi le record du légendaire Pelé.

Avenir en club et pression commerciale

Au-delà de sa retraite internationale, la principale incertitude concerne son avenir avec le Santos FC. Selon la presse brésilienne, l'entourage du joueur affirme qu'il est fatigué du monde du football et qu'il envisage sérieusement de raccrocher définitivement les crampons.

Le contrat actuel de Neymar avec Santos court jusqu'au 31 décembre de cette année. Si l'attaquant décidait de quitter définitivement le sport professionnel, les deux parties pourraient être contraintes de résilier leur accord par anticipation. Cela démontre une fois de plus à quel point la pression commerciale et l'intensité du football moderne pèsent sur la santé mentale des joueurs.