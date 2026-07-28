Un jeune de 17 ans grièvement blessé après avoir sauté d'une falaise (vidéo)

Un adolescent brésilien de 17 ans a été grièvement blessé après avoir sauté de la falaise de Sunset Cliffs.

Suite à l'accident, des équipes d'urgence et de secours se sont immédiatement rendues sur place. Les premiers examens ont révélé que l'adolescent souffrait de blessures graves dues à la chute de grande hauteur.

Les sauveteurs l'ont évacué de la falaise en toute sécurité et l'ont transporté à l'hôpital. Les médecins lui prodiguent les soins médicaux nécessaires.

Les spécialistessoulignent que sauter de falaises et d'autres zones élevées présente un danger mortel. Une telle imprudence pouvant entraîner des blessures graves, un handicap ou même la mort, les citoyens sont instamment priés de respecter strictement les règles de sécurité.