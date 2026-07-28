Amazon sur le marché de l'Internet spatial : plus de 5 000 satellites seront lancés

Le géant technologique américain Amazon a officiellement annoncé son entrée directe sur le marché des communications spatiales en rachetant la société Globalstar. Selon les documents soumis par l'entreprise à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, il est prévu de créer une nouvelle constellation orbitale conçue pour connecter directement les smartphones ordinaires aux satellites depuis n'importe quel point de la Terre. Cette initiative ouvrira la possibilité d'utiliser Internet et les communications vocales même dans les zones reculées où il n'y a pas de couverture de réseau mobile. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, Amazon a l'intention de lancer 5 105 satellites en orbite basse dans le cadre de ce projet. Les appareils fonctionneront dans les gammes de 1,6 GHz et 2,4 GHz en utilisant les ressources de fréquences appartenant à Globalstar. Amazon envisage d'acquérir cette société pour 11 milliards de dollars, et cette importante transaction devrait être pleinement finalisée en 2027. Le nouveau système de classe Direct-to-Device (D2D) est remarquable car il fonctionne sans nécessiter de terminaux supplémentaires ou d'appareils spéciaux.

Écosystème de communication mondial et opportunités

La nouvelle technologie planifiée fournira non seulement des appels ordinaires et de l'Internet mobile, mais permettra également l'échange de messages, les appels d'urgence et la connexion transparente des automobiles ainsi que des appareils IoT au réseau. Les satellites seront placés sur des orbites à des altitudes allant de 510 km à 580 km. Les documents de la FCC prévoient également la possibilité de placer plus de 11 000 appareils à l'avenir, mais au stade initial, il est prévu de lancer un peu plus de 5 000 appareils.

Les bandes Ka et V sont utilisées lors du processus de transmission des données et de gestion de la constellation orbitale. La durée de vie de chaque satellite est fixée à environ six à huit ans. Les auteurs du projet ont également prêté attention à la sécurité environnementale, et il est calculé que les appareils ayant épuisé leur durée de vie seront transférés sur une orbite à 360 km de hauteur, d'où ils entreront naturellement dans l'atmosphère et brûleront complètement en deux mois.

Fusion des projets spatiaux

Ce nouveau réseau satellite sera intégré dans le vaste écosystème d'Amazon. Il fonctionnera conjointement avec les appareils Globalstar existants ainsi qu'avec le système Project Kuiper que l'entreprise déploie déjà dans l'espace pour fournir de l'Internet haut débit. En conséquence, une infrastructure globale unique sera créée, couvrant tous les services, de l'Internet domestique à la connexion directe par smartphone.

Pour l'instant, Amazon n'a pas révélé quand ce service avancé sera pleinement opérationnel pour les utilisateurs. Néanmoins, cette étape revêt une importance cruciale dans la lutte contre des concurrents majeurs comme Starlink et devrait inaugurer une toute nouvelle ère en matière de communications mobiles et de couverture Internet.