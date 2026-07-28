Le Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forte

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Le Galaxy Z Fold 8 fait un carton en Corée du Sud et la demande est forte

En Corée du Sud, la demande pour le tout dernier smartphone pliable phare de Samsung, le Galaxy Z Fold 8, s'est avérée encore plus élevée que prévu. Selon Naver, les premiers stocks du nouvel appareil sont déjà épuisés et les files d'attente pour certains modèles s'étendent jusqu'en septembre. C'est ce que rapporte Ixbt.com informe .

Selon les données, Samsung avait anticipé la demande du marché en augmentant le volume de production du Galaxy Z Fold 8 d'environ 40 %. Cependant, cela n'a pas suffi à couvrir les commandes massives des acheteurs, et les stocks en ligne sont presque entièrement épuisés.

Délais de livraison et choix des coloris

Actuellement, les utilisateurs qui commandent en ligne devront attendre leur appareil entre la deuxième et la quatrième semaine d'août. Chez certains grands opérateurs mobiles, les versions de certaines couleurs sont totalement en rupture de stock, et de nouveaux lots ne sont pas attendus avant la mi-août.

Une pénurie est particulièrement ressentie pour les modèles aux coloris exclusifs, vendus uniquement via la boutique en ligne officielle de Samsung. Les acheteurs ayant commandé ces configurations uniques ne pourront les recevoir qu'en septembre.

La situation de la version Ultra

Dans un contexte de pénurie générale sur le marché, il est souligné que la situation concernant le modèle Galaxy Z Fold 8 Ultra est beaucoup plus stable. Cette version technologiquement avancée ne rencontre pas encore de tels problèmes et ses stocks sont suffisants pour couvrir pleinement la demande dès les premiers jours de vente.

Selon les experts, l'intérêt des utilisateurs pour les gadgets pliables augmente d'année en année. Tout en maintenant son leadership dans ce domaine, Samsung prend des mesures pour remédier rapidement aux perturbations logistiques et d'approvisionnement apparues.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartphoneTechnologieCorée du Sud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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