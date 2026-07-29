Starlink lance officiellement ses services en Irak : tarifs et prix dévoilés

La société SpaceX, appartenant à Elon Musk, a officiellement lancé son réseau Internet par satellite Starlink en République d'Irak. Selon Ixbt.com, cette étape offre à la population du pays la possibilité de se connecter à un réseau mondial haut débit, totalement indépendant de l'infrastructure filaire traditionnelle, et revêt une importance majeure pour l'amélioration de la qualité des communications numériques dans la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Une capture d'écran de la nouvelle zone de couverture de Starlink en Irak et de la page officielle du service a été publiée initialement par le célèbre initié Sawyer Merritt. Selon celle-ci, le tarif résidentiel spécial, conçu pour un usage domestique, est déjà disponible pour les utilisateurs irakiens et peut fournir des vitesses allant jusqu'à 100 Megabit par seconde.

Prix de connexion et coût des équipements

Pour ceux qui souhaitent utiliser ce nouveau service, le prix de l'abonnement mensuel est de 131 500 dinars irakiens, ce qui équivaut à environ 100 USD. De plus, le kit d'équipement Starlink V4, nécessaire pour se connecter au réseau, est évalué à 525 000 dinars irakiens.

La réalisation de ce projet n'a été possible qu'après la délivrance par les autorités irakiennes d'une licence officielle à SpaceX en juin 2026 pour opérer sur le territoire du pays. Cela garantit le fonctionnement légal et stable du service.

Croissance mondiale et projets futurs

Starlink est un vaste réseau mondial de satellites conçu pour fournir un accès Internet haut débit à large bande n'importe où sur Terre. Actuellement, plus de dix mille satellites Starlink opèrent avec succès en orbite terrestre.

Le nombre d'abonnés utilisant ce service dans le monde a déjà dépassé 12 millions, et le système couvre 160 pays. L'entreprise prévoit d'élargir encore ses capacités, notamment avec le lancement de satellites V3 de nouvelle génération via Starship prévu pour 2026.