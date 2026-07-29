Il parcourt 16 kilomètres avec un bâton planté dans le corps et sauve sa vie

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Il parcourt 16 kilomètres avec un bâton planté dans le corps et sauve sa vie

Un incident extraordinaire survenu dans l'État du Montana, aux États-Unis, a surpris beaucoup de monde. David Sifaldi, 32 ans, a survécu en parcourant près de 16 kilomètres avec un bâton de randonnée planté dans le corps. C'est ce qu'a rapporté The Guardian .

Selon les rapports, l'incident s'est produit le 20 juillet alors que David Sifaldi gravissait le pic Granite avec deux amis. À environ 3 600 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, il a perdu l'équilibre sur des rochers et est tombé sur son bâton de randonnée.

En conséquence, le bâton a pénétré d'un côté de son corps et est ressorti de l'autre. Malgré cela, Sifaldi n'a pas paniqué. En tant qu'ancien secouriste d'urgence, ses connaissances l'ont aidé à évaluer la situation avec sang-froid.

« Mon expérience professionnelle est entrée en jeu à ce moment-là. Je me suis examiné et j'ai réalisé que la blessure ne représentait pas un danger immédiat pour ma vie à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai cru que je pouvais descendre de la montagne par mes propres moyens », a-t-il déclaré.

Ensuite, l'Américain a commencé à descendre avec le bâton de randonnée toujours planté dans son corps. Il a parcouru une distance de 16 kilomètres pendant près de 6 heures et demie pour atteindre une zone sûre où les secouristes et le personnel médical pouvaient intervenir.

Il est rapporté que David Sifaldi est actuellement hospitalisé. Il a également lancé une campagne de collecte de fonds pour couvrir ses frais médicaux.

David SifaldiMontanaThe GuardianGranite Peak
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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