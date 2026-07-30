Les robots aspirateurs fabriqués en Chine pourraient être interdits aux États-Unis

Dans le cadre de l'initiative AI Action Plan, les autorités américaines se préparent à introduire de nouvelles restrictions sur l'importation de robots autonomes. S'appuyant sur des documents publiés par la Federal Communications Commission (FCC), ixbt.com rapporte que ces nouvelles règles pourraient s'appliquer non seulement aux robots humanoïdes et quadrupedes, mais aussi aux appareils électroménagers. Cette initiative revêt une importance capitale car elle vise à garantir la sécurité des appareils intelligents entrant sur le marché du pays et à réguler les chaînes d'approvisionnement. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le document, la définition d'un robot inclut les appareils capables de se déplacer de manière autonome, équipés de divers capteurs, dotés d'une connectivité réseau et pesant plus de 4,4 livres (environ 2 kilogrammes) avec leur station d'accueil. En raison de cette définition, la plupart des robots aspirateurs modernes populaires aujourd'hui, les robots de lavage, les robots tondeuses à gazon, ainsi que les dispositifs de nettoyage de piscines, de transport de marchandises et d'automatisation des entrepôts et des sites de production se trouvent menacés.

Une autorisation d'importation spéciale sera requise

Selon les règles proposées, l'importation de nouveaux appareils de ce type sera interdite tant qu'une autorisation spéciale n'aura pas été obtenue. Cependant, des moyens d'échapper à ces restrictions sont également prévus. En particulier, des exceptions sont envisagées pour les entreprises qui transfèrent leurs capacités de production et leurs chaînes d'approvisionnement sur le territoire américain.

Dans le même temps, les restrictions actuelles n'affecteront pas les appareils qui ont déjà obtenu la certification FCC. De tels modèles continueront d'être vendus librement sur le marché américain. De même, les propriétaires de robots déjà en service ne rencontreront aucun changement dans leur utilisation quotidienne.

Impact sur le marché et perspectives

Si ce document est adopté sans modifications significatives et entre en vigueur, les nouveaux modèles de robotique risquent d'arriver sur le marché américain avec du retard par rapport à d'autres pays. Dans certains cas, il est également probable que les entreprises décident de ne pas lancer leurs nouveaux produits en vente jusqu'à l'obtention des autorisations nécessaires.

Cette initiative devrait constituer un obstacle sérieux à l'importation de robotique domestique et professionnelle fabriquée en Chine, influençant considérablement les acteurs du marché local et la politique de la chaîne d'approvisionnement. Selon les experts, de telles mesures pourraient modifier à l'avenir l'environnement concurrentiel sur les marchés technologiques.