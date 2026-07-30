Un panda rare né sans taches noires attire l'attention des amoureux des animaux du monde entier

·44·Monde
Un panda rare né sans taches noires attire l'attention des amoureux des animaux du monde entier

Un panda rare né sans ses taches noires habituelles autour des yeux a attiré l'attention des amoureux des animaux du monde entier. Connu pour sa couleur noir et blanc, l'apparence de ce petit panda a suscité beaucoup d'intérêt.

Les experts de la faune sauvage attribuent cette couleur de naissance à une mutation génétique rare qui affecte la pigmentation. Cependant, cette caractéristique n'a pas eu d'impact négatif sur sa santé.

Il est rapporté que le panda se sent bien et continue de se développer normalement. Son alimentation, ses mouvements et son état général sont sous le contrôle de spécialistes.

Les photos du panda à l'apparence inhabituelle se sont également largement répandues sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses discussions.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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