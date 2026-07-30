Milos Kerkez : Andoni Iraola est l'entraîneur idéal pour Liverpool

Liverpool, l'un des grands clubs de Premier League, a connu un changement d'entraîneur inattendu pendant la trêve estivale. Dans une interview accordée à The Athletic, le défenseur hongrois du club, Milos Kerkez, a souligné que l'arrivée de son ancien entraîneur Andoni Iraola chez les Reds renforcerait encore le jeu de l'équipe. Selon le joueur, l'approche tactique du technicien espagnol est la meilleure option pour aider l'équipe à retrouver sa meilleure forme sportive et à aller de l'avant. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que la nomination d'Andoni Iraola a constitué un tournant radical pour la direction de Liverpool. Pour Milos Kerkez, cette situation signifie la poursuite d'une collaboration familière et fructueuse. Transféré à Bournemouth en provenance du club néerlandais de l'AZ à l'été 2023, le joueur hongrois a éclos sous la houlette de l'entraîneur espagnol. En deux saisons, il a disputé 74 matches et a figuré dans l'équipe type de l'année selon la PFA à l'issue de la saison 2024-2025.

Grâce à ces performances remarquables, l'arrière gauche de 22 ans a été transféré à Liverpool pour 40 millions de livres sterling. Il est désormais devenu une figure clé pour transmettre les exigences et la philosophie de jeu du nouveau entraîneur à ses coéquipiers. Kerkez a souligné qu'Iraola accorde une attention particulière à l'intensité collective, au pressing haut et à l'engagement actif dans chaque zone du terrain.

Le départ soudain d'Arne Slot et la nouvelle situation au sein du club

Selon Goal.com, le limogeage d'Arne Slot a été une grande surprise non seulement pour les supporters, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes. Le technicien néerlandais avait mené l'équipe au titre de champion de Premier League dès sa première saison, 2024-25. Néanmoins, l'instabilité des résultats en championnat après la fin de son contrat et la cinquième place de l'équipe ont contraint la direction à prendre une décision radicale.

« C'était une grande surprise pour moi. Je dormais en Serbie quand mon frère m'a réveillé pour me montrer la nouvelle », raconte Milos Kerkez en partageant ses souvenirs du départ de Slot. Le joueur a reconnu que la saison dernière n'avait pas été à la hauteur des standards du club et qu'il fallait absolument s'améliorer l'année prochaine. Malgré la qualification pour la Ligue des champions, des changements étaient inévitables selon les exigences de la direction.

L'entraînement aux États-Unis et le style d'Iraola

Actuellement, Liverpool travaille intensément pour s'adapter aux exigences tactiques du nouvel entraîneur dans le cadre de sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Le style d'Andoni Iraola, fondé sur un pressing incessant, exige une condition physique parfaite de la part des joueurs. Bien que les séances d'entraînement sous la chaleur torride de l'Amérique soient très difficiles, elles permettent de libérer encore davantage le potentiel des joueurs.

Milos Kerkez a disputé 48 matches toutes compétitions confondues avec Liverpool la saison dernière, inscrivant 2 buts et délivrant 2 passes décisives. Évoquant le nouvel entraîneur, le joueur a souligné son grand professionnalisme : « Il montre beaucoup d'émotion sur la touche pendant les matches, mais il est beaucoup plus calme dans le vestiaire et à l'entraînement. Il préfère traiter tout le monde de la même manière. »