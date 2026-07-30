Le Milan dément les rumeurs concernant le décès de Franco Baresi

Le club italien du Milan a catégoriquement démenti les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la mort de son vice-président honoraire et défenseur légendaire, Franco Baresi. Selon Goal.com, les rumeurs infondées propagées mercredi soir ont suscité de vives inquiétudes parmi les supporters et les proches du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte que.

Le club a immédiatement publié un communiqué officiel déclarant que ces informations étaient totalement fausses. La direction a appelé à mettre un terme à la propagation de ces fausses nouvelles et a demandé à chacun de faire preuve de vigilance sur un sujet aussi délicat.

Une période difficile pour la santé de Franco Baresi

Le club a souligné dans son communiqué que la légende du football, âgée de 66 ans, traverse actuellement une étape très difficile et délicate de sa vie. Le Milan a exprimé son plein soutien à Franco et à sa famille en cette période difficile, demandant instamment de respecter leur vie privée.

Il est apparu que Baresi a fait face à de sérieux problèmes de santé au cours de l'année écoulée. En août 2025, l'ancien capitaine avait annoncé avoir subi une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un nodule pulmonaire. Par la suite, il a suivi une immunothérapie, et c'est sur fond de ces traitements médicaux que les rumeurs infondées se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux.

Un grand héritage sous les couleurs du Milan

Franco Baresi est reconnu comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football et est considéré comme un véritable symbole du Milan. Ayant consacré toute sa carrière professionnelle de 20 ans à ce club, il a défendu les couleurs de l'équipe de San Siro de 1977 à 1997.

Au cours de ses 20 saisons passées à San Siro, Baresi a disputé 716 matches officiels, marquant 33 buts et délivrant 24 passes décisives. Aux côtés de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta et Mauro Tassotti, il a formé l'une des lignes défensives les plus redoutables de l'histoire du football.

Durant cette période, le défenseur légendaire a amassé un riche palmarès de trophées, comprenant :