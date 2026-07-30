Lilian Weng quitte Thinking Machines et retourne chez OpenAI

Lilian Weng, l'une des principales expertes en intelligence artificielle et cofondatrice de Thinking Machines, a annoncé son départ et a rejoint peu de temps après l'équipe d'OpenAI. Selon TechCrunch, ce mouvement de personnel est devenu l'un des événements majeurs de la concurrence acharnée pour les talents sur le marché de l'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lilian Weng a indiqué sur sa page de réseau social que cette décision était due à des problèmes de santé. Selon elle, elle n'a plus la force de maintenir le rythme élevé exigé par une startup en phase de démarrage. Elle a été contrainte de faire ce pas car le stress constant et la charge de travail lourde ont eu un impact négatif sur sa condition physique.

Nouvelles tâches et recherches chez OpenAI

Mercredi, des représentants d'OpenAI ont confirmé le retour de Lilian Weng dans l'entreprise. Auparavant, elle y occupait le poste de vice-présidente de la sécurité de l'intelligence artificielle. Selon un représentant de l'entreprise, Weng dirigera un groupe de haut niveau axé sur l'accélération de la recherche interne d'OpenAI.

Cette équipe coordonne la recherche sur les processus récursifs qui permettent aux systèmes d'intelligence artificielle de s'auto-améliorer pour devenir plus puissants. Cette direction revêt une importance stratégique pour l'avenir des technologies modernes d'intelligence artificielle.

Différence entre startups et grands laboratoires

Les experts notent que le départ de Weng d'une startup à croissance rapide pour retourner dans une grande entreprise peut sembler contradictoire par rapport aux déclarations initiales. Cependant, travailler dans un endroit où elle n'est pas fondatrice devrait réduire la pression directe sur ses épaules.

Mira Murati, fondatrice de Thinking Machines et ancienne directrice technique d'OpenAI, a soutenu la décision de Weng de prêter attention à sa santé. Dans des commentaires laissés sur le réseau social X, Murati a exprimé sa gratitude pour leur travail conjoint et s'est dite ravie que Weng accorde la priorité à sa santé.