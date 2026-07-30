Le téléphone abordable HMD Touch AI dans le style Nokia Lumia est en vente en Chine

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Le téléphone abordable HMD Touch AI dans le style Nokia Lumia est en vente en Chine

La société HMD a lancé sur le marché chinois son nouveau gadget compact HMD Touch AI au design nostalgique. Selon ixbt.com, cet appareil est proposé sur la plateforme de vente JD.com au prix de 469 yuans, soit environ 70 dollars, et se démarque par ses capacités parmi les téléphones de petit format. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des principales particularités de ce nouveau modèle est son apparence. Selon les descriptions officielles, le design du téléphone s'inspire du style légendaire Nokia Lumia et est proposé aux utilisateurs dans plusieurs options de couleurs vives. L'épaisseur du gadget n'est que de 10,85 millimètres.

Spécifications techniques et capacités

L'appareil est équipé d'un écran TFT de 3,2 pouces avec une résolution de 240×320 pixels. Une caméra selfie de 0,3 mégapixels est placée sur le panneau avant, tandis qu'une caméra principale de 2 mégapixels est installée à l'arrière. De plus, il y a un bouton physique personnalisable sur le dessus du boîtier, qui peut également être utilisé comme bouton d'appel d'urgence SOS.

La capacité de la batterie est de 1950 mAh et prend en charge une charge de 4 W. Côté technique, le téléphone est équipé d'un processeur Unisoc T127, de 64 MB de RAM et de 128 MB de stockage interne, conçu pour les tâches simples.

Fonctions uniques et intelligence artificielle

L'une des caractéristiques importantes et rares pour les appareils de cette catégorie est la présence d'une fonction de connexion et de partage Wi-Fi (point d'accès). Le téléphone prend entièrement en charge les réseaux 4G, ce qui élargit ses capacités de communication.

Dans la version conçue pour le marché chinois, un certain nombre d'applications pratiques sont préinstallées pour les utilisateurs. Celles-ci incluent l'IA Doubao AI, le système de paiement Alipay, Migu Music ainsi que le jeu populaire Snake. Grâce à son prix abordable et son design rétro, ce gadget devrait attirer l'attention des acheteurs.

HMD Touch AINokia LumiaSmartphonesMarché ChinoisGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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