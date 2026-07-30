Le lecteur légendaire Winamp fait son retour en partenariat avec Deezer

La marque Winamp, qui possède une histoire unique dans le monde de la musique numérique et rappelle la jeunesse de millions d'utilisateurs, se prépare à lancer un nouveau lecteur de musique et un service de streaming premium. Selon ixbt.com, un partenariat stratégique a été signé entre Winamp et Deezer, visant à proposer un futur service d'abonnement musical. Cette démarche est une tentative pour le programme légendaire de s'adapter à l'ère du streaming moderne et de regagner sa place sur le marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon l'accord signé, Winamp utilisera les technologies de Deezer ainsi que son catalogue musical sous licence mondiale, tout en conservant sa marque familière et son interface utilisateur unique. La sortie de la nouvelle génération du logiciel Winamp Player est prévue pour le premier semestre 2027. Les entreprises soulignent que la nouvelle application diffèrera radicalement des plateformes de streaming traditionnelles et offrira aux utilisateurs une expérience totalement différente.

Fonctionnalités du lecteur de nouvelle génération

L'application, dont la présentation est attendue l'année prochaine, ne se limitera pas à l'écoute de musique en ligne. Le programme est conçu pour unifier les bibliothèques musicales locales personnelles de l'utilisateur, les stations de radio Internet, les podcasts et les collections cloud personnelles dans une seule application. Cela permettra aux auditeurs de gérer tous leurs fichiers audio préférés en un seul endroit.

De plus, le nouveau Winamp accordera une attention particulière à la personnalisation de l'interface, aux fonctionnalités sociales ainsi qu'aux processus de recherche et d'organisation de la musique. Les créateurs du programme comptent sur leur approche unique pour se démarquer sur un marché dominé aujourd'hui par les géants du streaming numérique.

Concurrence sur le marché et vague des technologies rétro

Aujourd'hui, le marché du streaming musical est saturé de plateformes géantes telles que Spotify, Apple Music et YouTube Music. Par conséquent, la disposition des utilisateurs à payer pour un abonnement payant supplémentaire reste incertaine. Néanmoins, Winamp souligne que sa version de bureau gratuite compte encore aujourd'hui plus de 40 millions d'utilisateurs actifs.

Cette annonce intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour les technologies rétro observé ces derniers temps. À l'ère de la nostalgie croissante pour les cassettes audio, les lecteurs MP3 et même les appareils iPod, Winamp vise à exploiter pleinement sa riche histoire. Après avoir testé différentes directions au fil des ans, telles que l'intégration de NFT et le soutien aux créateurs, la marque revient cette fois à ses valeurs fondamentales.