Une maison de 4,6 mètres où tout tient a été dévoilée

américaine Escape La société Escape a présenté au public sa tiny house de nouvelle génération, baptisée eBoho Go. Malgré une surface de seulement 11 mètres carrés, cette maison sur roues comprend une cuisine confortable, une salle d’eau et un espace pour un lit double. Ce nouveau modèle peut servir non seulement de résidence permanente, mais aussi de maison d’hôtes, de bureau privé ou de logement à louer.

Cette maison sur roues est construite sur une remorque spéciale à deux essieux, pour une longueur totale de seulement 4,6 mètres. Malgré ses dimensions très compactes, les ingénieurs ont cherché à exploiter au maximum chaque centimètre carré. De larges fenêtres panoramiques intégrées aux murs baignent l’intérieur de lumière naturelle, tandis que les meubles escamotables offrent du confort sans occuper d’espace superflu.

La tiny house dispose d’une cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’un évier, d’une plaque à induction et de placards pour la vaisselle. Elle comprend également une salle d’eau séparée avec douche et toilettes, ainsi qu’un espace de couchage confortable pour deux personnes. Tous les appareils électroménagers fonctionnent entièrement à l’électricité.

La structure principale de la maison est construite en bois de qualité et ses murs sont recouverts de matériaux isolants modernes qui conservent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. Les fenêtres ouvrantes sont équipées de moustiquaires et de stores. Selon le fabricant, la maison peut être aménagée selon les souhaits de l’acheteur et habitée confortablement non seulement pendant les vacances d’été, mais aussi durant les froides journées d’hiver.

L’entreprise a désormais commencé à accepter les commandes pour ce modèle. Le prix de départ de la tiny house eBoho Go s’élève à environ 39 440 dollars américains. Les fabricants la présentent comme l’une des solutions modernes les plus compactes, économiques et entièrement électriques de sa catégorie.