Des horloges atomiques fabriquées aux États-Unis ne perdant qu’une seconde en 30 millions d’années

La DARPA, l’agence du département de la Défense des États-Unis chargée des projets de recherche avancée, a accordé un financement important pour accroître la production d’horloges atomiques compactes et ultra-précises. Selon ixbt.com, IonQ a obtenu un contrat supplémentaire de 28 millions de dollars pour lancer la production en série de ses horloges atomiques optiques baptisées Evergreen-05. À ce sujet, Ixbt.com informe .

Ce projet est mené dans le cadre du programme It’s About Time, une initiative de la DARPA. Son objectif principal est de créer des systèmes de synchronisation autonomes et très précis, indépendants de la navigation par satellite. Ces appareils sont essentiels aux systèmes radar et de communication dans les environnements dépourvus de signal GPS ou soumis à un brouillage intentionnel.

Capacités techniques des horloges Evergreen-05

Le principal atout du nouvel appareil réside dans l’association d’une précision extrême et d’un format compact. Il tient dans un boîtier d’à peine cinq litres, soit l’espace occupé par une boîte à chaussures. À titre de comparaison, les horloges atomiques optiques classiques de laboratoire occupent généralement une baie entière d’équipements.

Malgré son faible volume, le système assure une stabilité de synchronisation de l’ordre de 50 femtosecondes en une seconde. Il peut également conserver une précision à la nanoseconde pendant dix jours sans dépendre d’une source temporelle externe. Selon IonQ, cela équivaut à une erreur cumulée d’une seule seconde sur environ 30 millions d’années.

Plans d’augmentation de la production

Les ingénieurs ont préparé le dispositif de maintien pour une utilisation en dehors des laboratoires. Sa conception est destinée aux véhicules terrestres, aux navires et aux plateformes aériennes. Pour honorer cette nouvelle commande, IonQ investira 15 millions de dollars supplémentaires afin d’accroître sa production.

Les fonds alloués serviront à construire des bâtiments de production spécialisés, acheter des équipements, créer une infrastructure d’essai et recruter de nouveaux employés. L’entreprise prévoit de passer d’une production limitée à une véritable fabrication en série de ces systèmes.

Il est indiqué que la technologie Evergreen-05 est arrivée chez IonQ après le rachat de la startup Vector Atomic en 2025. Le développement de ces horloges est financé par la DARPA depuis 2019, et le nouveau contrat constitue une nouvelle étape majeure vers leur mise en pratique.