Un homme ouzbek de 75 ans stupéfie les internautes en volant en deltaplane

·228·Monde
Un homme ouzbek de 75 ans stupéfie les internautes en volant en deltaplane

En Ouzbékistan Un homme de 75 ans s’est envolé en deltaplane, montrant que l’âge n’est pas un obstacle aux nouvelles expériences. Il a réalisé son vol avec assurance et a atterri avec succès à l’endroit prévu.

La vidéo de cette expérience s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Les internautes qui ont vu les images ont laissé de nombreux commentaires sur le courage de l’homme, sa condition physique et son intérêt pour les sports extrêmes.

Certains ont considéré son initiative comme un exemple pour les autres. Selon les internautes, l’âge n’est pas un facteur déterminant pour vivre de fortes émotions et essayer de nouvelles activités.

Ouzbékistan
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesL’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiquesAujourd'hui, 06:02Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxLes revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 05:48Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmLe saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmAujourd'hui, 05:42Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsEnfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsAujourd'hui, 05:37Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionLes propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionAujourd'hui, 00:53Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsUne mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsHier, 23:28
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes