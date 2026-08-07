Un homme ouzbek de 75 ans stupéfie les internautes en volant en deltaplane

En Ouzbékistan Un homme de 75 ans s’est envolé en deltaplane, montrant que l’âge n’est pas un obstacle aux nouvelles expériences. Il a réalisé son vol avec assurance et a atterri avec succès à l’endroit prévu.

La vidéo de cette expérience s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Les internautes qui ont vu les images ont laissé de nombreux commentaires sur le courage de l’homme, sa condition physique et son intérêt pour les sports extrêmes.

Certains ont considéré son initiative comme un exemple pour les autres. Selon les internautes, l’âge n’est pas un facteur déterminant pour vivre de fortes émotions et essayer de nouvelles activités.