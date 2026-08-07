Machenike fait passer ses ordinateurs portables de jeu de 17 pouces à la plateforme AMD

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Machenike fait passer ses ordinateurs portables de jeu de 17 pouces à la plateforme AMD

La marque chinoise Machenike, bien implantée sur le marché de l’électroménager et de l’électronique, a considérablement renouvelé sa gamme Star d’ordinateurs portables de jeu de 17 pouces. Selon ixbt.com, cette mise à jour Pluto-A, Neptune-A et Moon-A XL couvre trois modèles principaux, la lettre « A » dans leur nom indiquant le passage à une plateforme AMD. Cette évolution vise à améliorer les performances des appareils tout en prolongeant leur autonomie. Ixbt.com rapporte cette information.

Rappelons que les appareils de la génération précédente utilisaient des processeurs Intel Core i7-13620H, tandis que les nouvelles versions sont équipées des processeurs modernes AMD Ryzen 7 H255, basés sur l’architecture Hawk Point H Refresh. Le fabricant promet que ce changement augmentera la puissance de calcul et prolongera sensiblement l’autonomie de la batterie, même si les chiffres précis n’ont pas encore été communiqués.

Caractéristiques techniques et puissance graphique

L’une des principales particularités des ordinateurs portables de la nouvelle gamme est que leurs cartes graphiques dédiées fonctionnent avec un TGP pouvant atteindre 115 W, en tenant compte de la fonction Dynamic Boost. Cela évite les limitations artificielles de puissance auxquelles les propriétaires d’ordinateurs portables de jeu sont souvent confrontés et permet d’exploiter pleinement les capacités graphiques.

La gamme se répartit comme suit selon ses caractéristiques techniques :

  • Pluto-A : équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX 5050 avec 8 GB de mémoire, d’un écran IPS FHD de 17,3 pouces (144 Gc) et de 16 GB de mémoire vive DDR5.
  • Neptune-A : dispose d’une carte graphique RTX 5060 (8 GB), ainsi que d’un écran IPS FHD de 17,3 pouces (144 Gc) et de 16 GB de mémoire vive DDR5.
  • Moon-A XL : modèle le plus puissant de la gamme, il intègre une RTX 5070 (8 GB), un écran IPS QHD de 17,3 pouces (165 Gc) de haute qualité et 32 GB de mémoire vive DDR5.
Les trois modèles disposent de la même capacité de stockage, avec un SSD de 1 TB. Leur poids est également identique : 2,65 kilogrammes.

Système de refroidissement et présentation de la marque

Afin d’assurer un fonctionnement stable des composants puissants, les ingénieurs ont adopté un système de refroidissement efficace composé de deux ventilateurs et de quatre caloducs. Il prévient la surchauffe et contribue à maintenir la stabilité de l’ordinateur portable, même pendant les sessions de jeu les plus intenses.

Fondée en 2014 et membre du groupe Haier, la société Machenike se spécialise principalement dans la fabrication d’ordinateurs portables destinés aux joueurs et de divers périphériques de jeu — claviers, souris, casques et manettes. En 2017, elle est devenue, grâce à son introduction en bourse, la première société chinoise cotée spécialisée dans les équipements de jeu professionnels.

Les précommandes des nouveaux ordinateurs portables de la gamme Star ont désormais commencé. Ces nouveaux appareils devraient offrir aux passionnés de jeux des performances et un confort encore supérieurs lors de leur commercialisation.

MachenikeOrdinateurs Portables GamingAMD RyzenSérie RTX 50Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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