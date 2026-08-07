L’actrice Cameron Diaz a eu son troisième enfant à 53 ans

L’actrice Cameron Diaz montre, à travers sa propre vie, qu’il n’existe pas d’âge idéal unique pour se marier et avoir des enfants. Elle est devenue mère pour la première fois à 47 ans, puis a accueilli son deuxième enfant à 51 ans et son troisième à 53 ans. En mai 2026, son époux Benji Medden a annoncé la naissance de leur troisième enfant.

En parlant de la maternité, Cameron Diaz a un jour déclaré avec humour que son nouvel objectif principal était désormais de vivre jusqu’à 107 ans. Selon l’actrice, elle souhaite passer le plus de temps possible avec ses enfants.

Pendant de nombreuses années, Diaz s’est consacrée à sa carrière d’actrice et à sa vie personnelle. Le fait qu’elle ait commencé à avoir des enfants relativement tard montre qu’il n’existe pas de « bon moment » universel pour fonder une famille.