Une dangereuse infection liée à la laitue iceberg aux États-Unis s’est propagée dans 15 États !

L’enquête sur l’épidémie de cyclosporose liée à la laitue iceberg aux États-Unis s’est étendue à six États supplémentaires. Le nombre de régions concernées atteint ainsi 15, rapporte Reuters.

Le Missouri, l’Arkansas, l’Iowa, le Nebraska, le New Hampshire et la Caroline du Nord ont été ajoutés à la nouvelle liste.

Selon les données officielles, 6 358 cas liés à cette épidémie ont été recensés jusqu’à présent. Parmi eux, 278 patients ont dû être hospitalisés. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ainsi que la Food and Drug Administration étudient la possibilité que la source de la contamination soit également liée à d’autres produits.

L’épidémie avait d’abord été associée à une salade consommée dans des restaurants Taco Bell de cinq États. Les investigations ont ensuite montré que le produit provenait de l’entreprise Taylor Farms, située dans le centre du Mexique. Le 24 juillet, la zone de l’enquête avait été étendue à neuf États.

La cyclosporose peut se transmettre par de l’eau contaminée ainsi que par des fruits et légumes crus mal lavés. Ses principaux symptômes comprennent la diarrhée, les nausées et d’autres troubles gastro-intestinaux.