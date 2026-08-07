Le prix et le design de la première enceinte intelligente d’OpenAI dévoilés

OpenAI, l’entreprise à la pointe de l’intelligence artificielle, travaille sur son premier appareil physique intégrant les capacités de ChatGPT. Selon Bloomberg, ce nouveau gadget sera commercialisé sous la forme d’une enceinte intelligente au design original et positionnée sur le segment haut de gamme. TechCrunch.com en fait état .

Selon les informations disponibles, cet appareil d’intelligence artificielle est conçu dans une forme inhabituelle, semblable à un beignet. Cette solution permettrait aux utilisateurs de le déplacer et de l’installer facilement n’importe où dans leur maison, par exemple sur une table de chevet ou un plan de travail dans la cuisine. L’appareil devrait être fabriqué en métal haut de gamme et présenter une apparence luxueuse et élégante.

Caractéristiques du design et prix attendu

L’un des aspects qui a surpris les analystes et les spécialistes est que le gadget comporterait également des pièces mobiles originales. En ce qui concerne son prix, les sources de Bloomberg indiquent que le tarif de vente au détail de l’appareil pourrait se situer entre 300 dollars et 400 dollars. Ce montant est nettement supérieur à la moyenne du marché.

À titre de comparaison, la plupart des enceintes intelligentes d’Amazon destinées à la maison connectée sont vendues entre 40 dollars et 240 dollars. L’impact de ce prix élevé sur la compétitivité du produit d’OpenAI reste incertain, car les appareils intelligents de ce type n’ont historiquement pas toujours été très rentables.

Collaboration avec des designers renommés et projets futurs

Ce projet prometteur est développé en collaboration avec le célèbre studio de design LoveFrom, fondé par Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple. Selon les plans initiaux, ce gadget innovant d’OpenAI devrait être officiellement commercialisé en 2027.

Malgré cela, les tentatives de l’entreprise pour entrer sur le marché du matériel informatique s’accompagnent de certaines difficultés et controverses. Apple, actuellement leader du marché technologique, a notamment intenté une action en justice contre OpenAI, l’accusant d’avoir volé des secrets commerciaux. De son côté, la direction d’OpenAI rejette catégoriquement toutes les accusations.

Cette initiative d’OpenAI constitue une étape stratégique majeure pour intégrer encore davantage ChatGPT dans la vie quotidienne des utilisateurs. Toutefois, son prix élevé et l’environnement concurrentiel montrent que l’entreprise devra relever de sérieux défis.