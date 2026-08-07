Une GeForce RTX 2080 Ti dotée de 22 GB de mémoire apparaît sur eBay

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Une GeForce RTX 2080 Ti dotée de 22 GB de mémoire apparaît sur eBay

Le développement rapide des technologies d’intelligence artificielle et l’intérêt croissant pour les différents réseaux neuronaux donnent naissance à des solutions matérielles inédites. Comme le rapporte ixbt.com, des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti équipées de 22 GB de mémoire vidéo, soit le double de la capacité d’origine, sont proposées sur la plateforme d’enchères eBay. Un vendeur de Hong Kong propose ces accélérateurs modifiés pour seulement 500 dollars américains. Cette information est rapportée par Ixbt.com, qui le confirme.

Selon les spécialistes, les appareils dotés de ce type de modification sont avant tout destinés à exécuter de grands modèles de langage (LLM) et à accomplir des tâches d’intelligence artificielle. Dans ces processus, la réserve de mémoire est plus importante que la puissance de calcul maximale. Ainsi, la combinaison d’un prix de 500 dollars et d’une grande capacité mémoire rend ces modèles vieillissants nettement plus attrayants que des cartes graphiques plus récentes équipées de 8, 12 ou 16 GB de mémoire.

Caractéristiques des cartes modifiées

Le vendeur expédie aux acheteurs des RTX 2080 Ti de différentes variantes, fabriquées sous les marques populaires Gigabyte, MSI, ASUS, Leadtek et d’autres. Elles disposent toutes d’un système de refroidissement équipé d’un ventilateur centrifuge de type turbine. D’après les avis publiés sur eBay, des dizaines d’acheteurs ont déjà reçu ces accélérateurs et confirmé que la capacité mémoire est correctement détectée par le système d’exploitation et fonctionne au niveau annoncé.

Dans le contexte actuel du boom de l’intelligence artificielle, ces offres attirent l’attention des spécialistes et des passionnés. À titre de comparaison, une NVIDIA Titan RTX dotée de 24 GB de mémoire coûte environ 800 dollars, tandis que le modèle Quadro RTX 6000 approche les 900 dollars. Une GeForce RTX 3090 équipée de 24 GB de mémoire GDDR6X peut également coûter près de 1 200 dollars aux acheteurs.

Architecture et risques

Bien que l’architecture Turing ait été présentée pour la première fois en 2018, les cartes graphiques de cette génération n’ont pas perdu leur pertinence. L’augmentation artificielle de la capacité mémoire offre même une seconde vie aux anciennes GeForce RTX 2080 Ti. Si cette approche semble pratique pour assembler des stations d’intelligence artificielle économiques, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une modification matérielle non officielle.

Ces cartes graphiques ne bénéficient pas de la garantie d’usine de NVIDIA ou de ses partenaires officiels. Leur fiabilité et leur durée de vie dépendent directement de la qualité du rééquipement effectué, ce qui représente un certain risque pour les acheteurs.

GeForceNVIDIACarte GraphiqueIntelligence ArtificielleeBay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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