Déclaration choc : le champion de l’UFC critique sévèrement Donald Trump

Le champion actuel des poids moyens de l’UFC, l’Américain Sean Strickland, âgé de 35 ans, a vivement critiqué le président des États-Unis Donald Trump et sa politique. Connu pour ses déclarations directes et controversées, le combattant a comparé l’ambiance des meetings de Trump à de terribles périodes de l’histoire.

Cette interview et cette déclaration retentissantes ont été publiées par le portail LowKick MMA.

« Vous leur crachez ouvertement au visage »

Dans son intervention, Strickland a d’abord évoqué l’inflation aux États-Unis, la hausse des prix du carburant et son impact négatif sur le budget des familles ordinaires, accusant l’administration Trump de négliger les intérêts de ceux qui ont voté pour elle :

« Les gens disent à Trump : “Mon ami, tu te fiches de l’inflation, du carburant et de nos dépenses familiales, parce que tu es multimillionnaire.” Mais il faut penser à chaque Américain de Floride et du Texas qui gagne en moyenne entre 50 000 et 60 000 dollars par an. Prenons quelqu’un qui gagne 60 000 dollars par an. L’inflation a augmenté de 4 %, le prix de l’essence a fortement grimpé. Résultat : des milliers de dollars s’ajoutent à ses dépenses quotidiennes. Vous faites pression sur les familles. Ce sont pourtant des gens qui ont voté pour vous et qui se sont rassemblés autour de vous, et vous leur crachez ouvertement au visage. Pourquoi ? », a déclaré le champion de l’UFC.

« Je comprends maintenant comment Hitler est apparu »

Le combattant a également évoqué ce dont il avait été témoin lors des meetings publics de Donald Trump et l’adhésion aveugle de ses partisans, livrant une comparaison inattendue :

« Avez-vous déjà assisté à un meeting de Trump ? C’est de la folie ! Quand vous y êtes, vous pensez : “Oh, je comprends maintenant comment Hitler est apparu.” Non, je ne plaisante pas. Cela oblige à remettre en question le bon sens de tous ceux qui sont présents. Trump parlait d’emprisonner les gens parce qu’ils avaient brûlé le drapeau, et je me suis dit : “Il ne faut pas faire ça, il y a une Constitution.” Les autres, eux, criaient simplement : “Oui, mettez-le en prison !” Si Trump avait dit : “Prenez vos armes et faites ce que vous voulez”, ils l’auraient fait aussi, ces maudits », a ajouté Sean Strickland.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.