Sur TikTok, un jeune homme reste coincé après avoir plongé la tête dans un récipient d’eau en direct

·310·Monde
Sur TikTok, un jeune homme reste coincé après avoir plongé la tête dans un récipient d’eau en direct

Des informations circulent sur un grave accident impliquant un jeune homme qui a réalisé un tour dangereux pour les réseaux sociaux en Turquie. En direct, il a plongé la tête dans un grand récipient rempli d’eau.

Selon les informations disponibles, l’intérieur du récipient était trop étroit pour qu’il puisse se retourner et ressortir. Il est donc resté coincé sous l’eau.

Les personnes qui suivaient le direct ont assisté à la scène en temps réel. Des tentatives pour lui venir en aide auraient eu lieu, mais il semblerait qu’il n’ait pas été possible de lui sauver la vie.

Par ailleurs, l’incident n’a pas encore été entièrement confirmé par les sources officielles. L’identité du jeune homme et la région de Turquie où les faits se sont produits n’ont pas été révélées.

De tels incidents montrent les graves conséquences que peut entraîner l’imprudence lors de la préparation de tours dangereux pour les réseaux sociaux.

TurquieTikTok
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètresLe plus long fil de tricotin au monde dépasse 31 kilomètresAujourd'hui, 14:46Un chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursUn chien fidèle attend son maître au même endroit pendant quatre joursAujourd'hui, 14:36Un phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreUn phénomène mystérieux sur le Soleil pourrait être dangereux pour la TerreAujourd'hui, 14:35Un soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayantUn soin des cils à 88 dollars plonge une future mariée dans un état effrayantAujourd'hui, 14:02La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !La bague précieuse offerte par Ronaldo est désormais au doigt de la fille de Georgina !Aujourd'hui, 14:00Une célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merUne célèbre bière vieille de 162 ans retrouvée au fond de la merAujourd'hui, 13:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes