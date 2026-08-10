Sur TikTok, un jeune homme reste coincé après avoir plongé la tête dans un récipient d’eau en direct

Des informations circulent sur un grave accident impliquant un jeune homme qui a réalisé un tour dangereux pour les réseaux sociaux en Turquie. En direct, il a plongé la tête dans un grand récipient rempli d’eau.

Selon les informations disponibles, l’intérieur du récipient était trop étroit pour qu’il puisse se retourner et ressortir. Il est donc resté coincé sous l’eau.

Les personnes qui suivaient le direct ont assisté à la scène en temps réel. Des tentatives pour lui venir en aide auraient eu lieu, mais il semblerait qu’il n’ait pas été possible de lui sauver la vie.

Par ailleurs, l’incident n’a pas encore été entièrement confirmé par les sources officielles. L’identité du jeune homme et la région de Turquie où les faits se sont produits n’ont pas été révélées.

De tels incidents montrent les graves conséquences que peut entraîner l’imprudence lors de la préparation de tours dangereux pour les réseaux sociaux.