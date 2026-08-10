Les ventes de la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti reprennent sur le marché japonais

La société japonaise de vente au détail OLIOSPEC a commencé à commercialiser des composants informatiques d’occasion et, dans ce cadre, a réintroduit le modèle haute performance GeForce RTX 3080 Ti. Selon IXBT.com, la version Zotac Trinity est proposée aux acheteurs pour un montant équivalent à environ 405 dollars américains. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il convient de noter que NVIDIA, de son côté, réintroduit officiellement sur le marché un autre modèle, la GeForce RTX 3060, tandis que dans le cas d’OLIOSPEC, il s’agit d’appareils utilisés provenant du marché secondaire. Le développement de ce segment par les réseaux de vente au détail japonais laisse présager un élargissement de l’offre d’autres composants d’occasion.

Tendances du marché et politique tarifaire

Ces derniers temps, l’intérêt pour le marché secondaire augmente face à la forte hausse des prix des cartes graphiques de nouvelle génération. Les entreprises prennent ces mesures afin de maintenir leurs volumes de vente et de proposer aux acheteurs des solutions plus abordables.

La GeForce RTX 3080 Ti appartenait à l’époque à la gamme des modèles phares. Elle se distinguait de la version RTX 3080 classique par un plus grand nombre de cœurs CUDA, 2 gigaoctets de mémoire supplémentaires et un bus plus large. Ces caractéristiques techniques lui permettent de conserver un niveau de capacités élevé encore aujourd’hui.

Performances et capacités techniques

Selon les experts, les capacités de la GeForce RTX 3080 Ti se rapprochent aujourd’hui approximativement de celles de la RTX 5070. Toutefois, en tant que modèle d’ancienne génération, elle présente d’importantes limitations.

Cette carte graphique ne prend notamment pas en charge la technologie moderne de génération d’images, ou frame generation. En outre, sa consommation électrique reste nettement supérieure à celle des modèles modernes comparables.