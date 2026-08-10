En Arabie saoudite, les sanctions infligées aux personnes ayant maltraité des animaux ont été renforcées. Selon les nouvelles règles, ceux qui causent volontairement du tort aux animaux s’exposent à de lourdes amendes et à des peines de prison.

Selon les informations disponibles, l’amende pour une telle infraction peut atteindre 2,7 millions de dollars. La personne reconnue coupable risque également jusqu’à 5 ans de prison.

Ces mesures visent à protéger les animaux contre la cruauté et à renforcer la responsabilité à leur égard.

Faire preuve d’affection et de compassion envers les animaux fait partie de la responsabilité de chacun. Eux aussi ont besoin de protection et d’un traitement sûr.