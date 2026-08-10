Ceux qui le voient n’y croient pas : un cheval au corps couvert de poils bouclés

À première vue, le corps de ce cheval semble recouvert non pas de poils ordinaires, mais de laine. En réalité, les chevaux aux poils bouclés existent bel et bien, et cette apparence est liée à une caractéristique génétique naturelle.

Les chercheurs ont découvert que certaines variantes de gènes comme KRT25 et SP6 pourraient favoriser l’apparition de poils bouclés. Chez ces chevaux, la texture du pelage varie. Certains ont des poils légèrement ondulés, tandis que d’autres présentent des boucles très serrées, presque semblables à de la laine.

Cette caractéristique est particulièrement fréquente chez les chevaux bouclés d’Amérique du Nord.

L’essentiel est que cette apparence n’est pas créée artificiellement. Les poils bouclés du cheval ne sont pas le résultat de soins ou d’une décoration, mais un trait génétique naturel qui peut se transmettre de génération en génération.