Démission retentissante : le plus fidèle collaborateur de Trump quitte la Maison-Blanche

Le paysage politique américain et l’administration de la Maison-Blanche ont connu un nouveau changement de personnel important et inattendu. Depuis la réélection de Donald Trump à la présidence, elle travaillait comme sa porte-parole et était devenue la plus jeune porte-parole de l’histoire de la Maison-Blanche Caroline Leavitt a officiellement annoncé qu’elle quitterait son poste à la fin du mois d’août.

Cette démission, survenue à seulement trois mois des prochaines élections de mi-mandat cruciales aux États-Unis, suscite de nombreux débats dans les cercles politiques de Washington.

La réaction de Donald Trump: « Elle sera désormais ma meilleure conseillère externe »

Le président américain Donald Trump a confirmé la démission de Caroline Leavitt sur sa page du réseau social Truth Social et l’a remerciée pour son travail efficace et dévoué à la Maison-Blanche.

« Caroline a fait un travail exceptionnel et je lui suis très reconnaissant pour son travail. Désormais, elle consacrera davantage de temps à sa famille et à ses enfants. Parallèlement, Leavitt restera l’une de mes meilleures conseillères externes et l’une des voix les plus influentes au sein du Parti républicain. Nous continuerons à travailler ensemble pour remporter une victoire décisive aux élections de mi-mandat et défier l’histoire », a écrit Donald Trump.

« Être une bonne mère et travailler sans relâche à la Maison-Blanche » : quelle est la véritable raison de cette démission ?

Dans sa déclaration, Caroline Leavitt a remercié Donald Trump et la Maison-Blanche pour la grande confiance qui lui avait été accordée. Elle a souligné que travailler à ce poste avait été le plus grand honneur et l’aventure la plus mémorable de sa vie.

Elle a invoqué sa situation familiale comme principale raison de sa démission. Il s’est avéré que Leavitt avait donné naissance à un enfant en mai dernier :

« Être porte-parole de la Maison-Blanche exige un travail incessant, une énergie considérable et une attention constante. Après avoir eu un enfant en mai, j’ai commencé à penser que je n’arrivais pas à être une “mère parfaite”. C’est pourquoi j’ai estimé qu’à ce stade, je devais consacrer toute mon attention à ma famille et à l’éducation de mon enfant », a déclaré Leavitt.

Caroline Leavitt était connue dans les médias comme l’une des défenseures les plus actives, déterminées et influentes des idées de Trump et du mouvement « MAGA » (Make America Great Again).

Une vague de démissions au sein de l’administration Trump

Fait notable, le départ de Leavitt n’est pas la seule démission au sein de l’équipe de Trump. Ces derniers mois, plusieurs hauts responsables de l’administration présidentielle ont quitté leurs fonctions :

Fin juin : la directrice du renseignement national des États-Unis Tulsi Gabbard ;

En avril : la procureure générale des États-Unis Pam Bondi ;

En mars : la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem avait quitté son poste.

À l’approche des élections de mi-mandat, on saura prochainement qui sera le nouveau porte-parole de la Maison-Blanche et quel impact ces changements au sein de l’équipe de Trump auront sur la campagne électorale.

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