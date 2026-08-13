L’application Ozon Bank retirée du Google Play

L’application mobile Ozon Bank a été retirée de la boutique officielle Google Play destinée aux utilisateurs Android et ne peut actuellement plus être téléchargée. Le service de presse de la banque a toutefois fourni des informations officielles sur les conséquences pour les clients actuels et les moyens de poursuivre les opérations financières. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants de l’établissement de crédit, le retrait de l’application de la boutique n’a aucunement affecté le fonctionnement des services financiers. Les utilisateurs qui l’avaient déjà installée peuvent continuer à l’utiliser normalement, et leurs fonds restent entièrement sécurisés.

Selon ixbt.com, malgré les restrictions actuelles, les clients peuvent effectuer sans problème toutes les opérations nécessaires en Russie, notamment les paiements et les transferts d’argent. Les systèmes bancaires fonctionnent de manière stable et la continuité du service client est assurée.

Solutions et options alternatives

Pour les utilisateurs qui doivent réinstaller l’application, la banque a publié des instructions spéciales sur son site officiel. Une version web complète reste également disponible en permanence, permettant aux clients d’accéder à leur espace personnel depuis n’importe quel navigateur.

Ozon Bank n’est pas le premier établissement financier russe à rencontrer des difficultés sur Google Play. Auparavant, plusieurs grandes banques et entreprises russes avaient également perdu leurs applications en raison de sanctions similaires et des règles de la boutique.

Le destin des applications financières russes sur Google Play

La situation observée ces dernières années et ces derniers mois montre que les plateformes internationales continuent d’appliquer systématiquement des restrictions au secteur financier russe. Auparavant, les applications de Tinkoff Bank, ainsi que celles de Yunistrim, Loko-bank et de plusieurs autres établissements financiers, avaient également disparu du catalogue.

Les banques ne sont pas les seules concernées : les grands écosystèmes technologiques n’ont pas non plus échappé à cette vague. Par exemple, plus d’une dizaine d’applications de l’écosystème VK, notamment les plateformes principales VKontakte, Odnoklassniki, Mail.ru, Dzen et Yula, ont également été retirées de Google Play.

Dans de telles situations, toutes les entreprises recommandent vivement aux utilisateurs de ne pas supprimer les applications déjà installées. Comme alternatives, elles conseillent d’utiliser RuStore, d’autres boutiques Android ou les versions web mobiles des services.