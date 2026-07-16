Nouveau Premier ministre en Ukraine : 289 députés soutiennent Koretsky

Une nouvelle figure issue du secteur de l'énergie est arrivée à la tête du gouvernement ukrainien. La Rada suprême a nommé Serhiy Koretsky, ancien directeur de la société « Naftogaz Ukraine », au poste de Premier ministre du pays.

Comment s'est déroulé le vote ?

La candidature de Serhiy Koretsky a été soutenue par 289 députés. Un député a voté contre, sept se sont abstenus et 21 parlementaires n'ont pas participé au vote. La décision a été adoptée le 16 juillet.

La candidature de Koretsky avait été proposée au parlement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Bien que 226 voix soient nécessaires pour la nomination, le nouveau Premier ministre a obtenu un soutien bien plus large.

Pourquoi Yulia Svyrydenko a-t-elle quitté le gouvernement ?

Koretsky a succédé à Yulia Svyrydenko, qui dirigeait le gouvernement ukrainien depuis juillet 2025. La Rada suprême avait accepté sa démission le 14 juillet. Svyrydenko a quitté son poste dans le cadre d'un remaniement gouvernemental majeur.

Les raisons précises du changement de gouvernement n'ont pas été détaillées. Cependant, Zelensky a souligné que l'une des tâches prioritaires de la nouvelle direction est de préparer le pays à la prochaine saison hivernale.

Quelles tâches le nouveau Premier ministre a-t-il définies ?

Avant le vote, Koretsky s'est exprimé devant le parlement pour exposer les principales priorités du nouveau gouvernement.

Elles sont les suivantes :

renforcer les capacités de défense du pays ;

maintenir la stabilité économique ;

Union européennepoursuivre le processus d'intégration à l' ;

préparer le système énergétique aux attaques hivernales.

Selon Reuters, dans le contexte des frappes russes continues sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, la préparation à l'hiver sera l'une des tâches les plus complexes du nouveau Premier ministre.

Qui est Serhiy Koretsky ?

Serhiy Koretsky est né le 14 mars 1978 à Loutsk, en Ukraine. Il a suivi des études d'ingénierie et d'économie et possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie.

Depuis novembre 2022, il a dirigé les entreprises « Ukrnafta » et « Ukrtatnafta ». En mai 2025, il a été nommé président du conseil d'administration de « Naftogaz », la grande compagnie pétrolière et gazière d'État ukrainienne.

Le poste de Premier ministre est la première fonction politique de Koretsky au sein du pouvoir d'État. Il n'est membre d'aucun parti politique et est principalement connu comme un gestionnaire ayant dirigé des entreprises en crise dans le secteur de l'énergie.

Le gouvernement ukrainien face à de lourdes épreuves

Serhiy Koretsky a pris la tête du gouvernement à un moment où la guerre avec la Russie se poursuit, où le système énergétique subit des attaques régulières et où la pression économique s'intensifie.

Il est le troisième Premier ministre à diriger le gouvernement ukrainien depuis le début de la guerre à grande échelle en 2022. Les premiers résultats du nouveau gouvernement seront visibles à travers la préparation à la saison hivernale, la sécurité énergétique et la stabilité économique.

Selon vous, Koretsky, issu du secteur de l'énergie, pourra-t-il gérer efficacement la situation de crise en Ukraine ?