Les chocs les plus brûlants de la 3e journée de l'UEFA Nations League se sont terminés, offrant aux fans un véritable thriller footballistique ! Cristiano Ronaldo Bien qu'il ait quitté le camp de l'équipe de manière inattendue et manqué le match contre le Danemark, le Portugal a fait preuve d'une puissance offensive impressionnante à Copenhague. L'Allemagne renouvelée, dirigée par Jürgen Klopp, est revenue de son déplacement en Serbie avec une victoire convaincante. Parallèlement, la Norvège d'Haaland et Ødegaard a trébuché de manière inattendue à l'extérieur. Quelles autres sensations ont marqué cette 3e journée et comment le Portugal a-t-il marqué 4 buts sans Ronaldo ?

L'intensité du Portugal sans Ronaldo : 6 buts au Danemark !

Cristiano Ronaldo n'a pas participé à cette rencontre après avoir quitté le groupe. Cependant, les visiteurs ont inscrit 4 buts pour s'emparer de la victoire :

Frappes rapides de Cancelo et Ramos : Cancelo a ouvert le score à la 13e minute, et après l'égalisation de Damsgaard, Gonçalo Ramos a redonné l'avantage au Portugal ;

Højlund rétablit l'équilibre : Au début de la seconde période, Rasmus Højlund a égalisé à 2-2 ;

Vitinha et Félix scellent le sort : À la 67e minute, Vitinha, puis João Félix, entré en jeu, ont trouvé le chemin des filets pour sceller une victoire éclatante de 4-2.

L'Allemagne de Klopp et le faux pas de la Norvège

« L'équipe nationale d'Allemagne, sous la direction de Jürgen Klopp, a battu la Serbie 2-0 à Belgrade sans difficulté — les buts de Tom Bischof et Florian Wirtz ont offert 3 points précieux aux Allemands. »

L'une des plus grandes surprises de la journée a eu lieu au Pays de Galles : malgré le but rapide d'Oscar Bobb, la Norvège d'Erling Haaland et Martin Ødegaard s'est inclinée 1-2 face aux hôtes. Les Pays-Bas, menés 0-2 en Grèce, ont arraché le nul (2-2) grâce à un but de Reijnders dans les dernières minutes.

Résultats de la 3e journée de la Nations League (Tableau)

Match Score Buteurs principaux et événements Danemark — Portugal 2:4 Damsgaard 23', Højlund 53' — Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Félix 87' Serbie — Allemagne 0:2 Bischof 39', Wirtz 61' (Jeu solide des hommes de Klopp) Pays de Galles — Norvège 2:1 D. James 38', Williams 48' — Bobb 11' (Défaite pour Haaland et son équipe) Grèce — Pays-Bas 2:2 Ioannidis 23', Masouras 45+2' — van Dijk 59', Reijnders 89' Irlande — Autriche 2:2 Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Gregoritsch 77' Malte — Gibraltar 1:1 Mbong 53' — Scanlon 61' Israël — Kosovo 0:0 Aucun but marqué Azerbaïdjan — Liechtenstein 0:0 Match nul et vierge

Selon vous, le Portugal sans Ronaldo n'a-t-il pas semblé plus rapide et libre en attaque ? L'Allemagne sous Klopp peut-elle devenir le favori des prochains grands tournois ?

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