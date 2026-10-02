Show de 6 buts pour le Portugal sans Ronaldo, les hommes de Klopp s'imposent en Serbie
Les chocs les plus brûlants de la 3e journée de l'UEFA Nations League se sont terminés, offrant aux fans un véritable thriller footballistique ! Cristiano Ronaldo Bien qu'il ait quitté le camp de l'équipe de manière inattendue et manqué le match contre le Danemark, le Portugal a fait preuve d'une puissance offensive impressionnante à Copenhague. L'Allemagne renouvelée, dirigée par Jürgen Klopp, est revenue de son déplacement en Serbie avec une victoire convaincante. Parallèlement, la Norvège d'Haaland et Ødegaard a trébuché de manière inattendue à l'extérieur. Quelles autres sensations ont marqué cette 3e journée et comment le Portugal a-t-il marqué 4 buts sans Ronaldo ?
L'intensité du Portugal sans Ronaldo : 6 buts au Danemark !
Cristiano Ronaldo n'a pas participé à cette rencontre après avoir quitté le groupe. Cependant, les visiteurs ont inscrit 4 buts pour s'emparer de la victoire :
Frappes rapides de Cancelo et Ramos : Cancelo a ouvert le score à la 13e minute, et après l'égalisation de Damsgaard, Gonçalo Ramos a redonné l'avantage au Portugal ;
Højlund rétablit l'équilibre : Au début de la seconde période, Rasmus Højlund a égalisé à 2-2 ;
Vitinha et Félix scellent le sort : À la 67e minute, Vitinha, puis João Félix, entré en jeu, ont trouvé le chemin des filets pour sceller une victoire éclatante de 4-2.
L'Allemagne de Klopp et le faux pas de la Norvège
« L'équipe nationale d'Allemagne, sous la direction de Jürgen Klopp, a battu la Serbie 2-0 à Belgrade sans difficulté — les buts de Tom Bischof et Florian Wirtz ont offert 3 points précieux aux Allemands. »
L'une des plus grandes surprises de la journée a eu lieu au Pays de Galles : malgré le but rapide d'Oscar Bobb, la Norvège d'Erling Haaland et Martin Ødegaard s'est inclinée 1-2 face aux hôtes. Les Pays-Bas, menés 0-2 en Grèce, ont arraché le nul (2-2) grâce à un but de Reijnders dans les dernières minutes.
Résultats de la 3e journée de la Nations League (Tableau)
Match
Score
Buteurs principaux et événements
Danemark — Portugal
2:4
Damsgaard 23', Højlund 53' — Cancelo 13', Ramos 25', Vitinha 67', Félix 87'
Serbie — Allemagne
0:2
Bischof 39', Wirtz 61' (Jeu solide des hommes de Klopp)
Pays de Galles — Norvège
2:1
D. James 38', Williams 48' — Bobb 11' (Défaite pour Haaland et son équipe)
Grèce — Pays-Bas
2:2
Ioannidis 23', Masouras 45+2' — van Dijk 59', Reijnders 89'
Irlande — Autriche
2:2
Perrott 12', 45' (pen) — Prass 71', Gregoritsch 77'
Malte — Gibraltar
1:1
Mbong 53' — Scanlon 61'
Israël — Kosovo
0:0
Aucun but marqué
Azerbaïdjan — Liechtenstein
0:0
Match nul et vierge
Selon vous, le Portugal sans Ronaldo n'a-t-il pas semblé plus rapide et libre en attaque ? L'Allemagne sous Klopp peut-elle devenir le favori des prochains grands tournois ?
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