«Naftogaz» révèle les conséquences des attaques de missiles et de drones

·6·Monde
«Naftogaz» révèle les conséquences des attaques de missiles et de drones

La tension s’intensifie dans le secteur énergétique ukrainien. La principale compagnie pétrolière et gazière du pays, «Naftogaz» a officiellement annoncé que 13 frappes de drones et de missiles russes avaient visé ses installations au cours de la dernière semaine.

Selon la compagnie nationale, certains actifs stratégiques ont été attaqués à plusieurs reprises en une seule semaine, les infrastructures de production ayant subi l’essentiel des frappes.

«Les équipements sont hors service, la production a diminué»

Le service de presse de «Naftogaz» a souligné les éléments suivants concernant l’ampleur des dégâts infligés aux infrastructures et les interruptions de production :

«Les équipements et les capacités de production ont subi de graves dommages. Une partie des installations a été temporairement mise à l’arrêt, et une partie du volume de production a été perdue».

Selon les données officielles, depuis le début de l’année, l’armée russe a lancé au total contre les installations de la compagnie 293 frappes .

Risque de baisse de 30 à 60 % et statistiques réelles

Avant la vague de frappes, la production quotidienne moyenne de gaz en Ukraine s’élevait à près de 50 millions de mètres cubespar jour. Kyiv a fait part de ses inquiétudes : les dégâts causés aux infrastructures pourraient réduire la production de 30 à 60 % :

  • Rythme d’injection dans les réservoirs : Selon les statistiques européennes, cet été, le volume quotidien de gaz injecté dans les réservoirs souterrains ukrainiens est resté à environ 40 millions de mètres cubes ;

  • Données du GIE : Au 16 août, les réserves des réservoirs souterrains de gaz du pays avaient atteint 14,2 milliards de mètres cubes. Ce volume n’est inférieur que de 400 millions de mètres cubes au plan de référence fixé par le gouvernement pour la prochaine saison de chauffage ;

  • Importations minimales : Depuis avril, l’Ukraine n’a pratiquement pas importé de gaz : en quatre mois et demi, seulement 100 millions de mètres cubes de combustible ont été livrés depuis l’étranger.

Les experts expliquent ces chiffres par l’augmentation de la production des entreprises privées ou par des écarts dans les calculs statistiques.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

NaftogazUkraineRussieKiev
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une influence puissante : quel est le « rôle caché » d’Olena Zelenska au sein du pouvoir ukrainien ?Une influence puissante : quel est le « rôle caché » d’Olena Zelenska au sein du pouvoir ukrainien ?Aujourd'hui, 13:17À Berlin, une jeune fille saute du 11e étage dans une nacelle de secours (vidéo)À Berlin, une jeune fille saute du 11e étage dans une nacelle de secours (vidéo)Aujourd'hui, 12:48L’arrestation d’un couple palestinien le jour de son mariage en Israël suscite le débatL’arrestation d’un couple palestinien le jour de son mariage en Israël suscite le débatAujourd'hui, 11:16Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privéUn jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privéAujourd'hui, 11:02L’Iran annonce une récompense pour capturer des militaires américainsL’Iran annonce une récompense pour capturer des militaires américainsAujourd'hui, 10:08Un bus de pèlerins a eu un accident en HongrieUn bus de pèlerins a eu un accident en HongrieAujourd'hui, 09:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes