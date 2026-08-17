«Naftogaz» révèle les conséquences des attaques de missiles et de drones

La tension s’intensifie dans le secteur énergétique ukrainien. La principale compagnie pétrolière et gazière du pays, «Naftogaz» a officiellement annoncé que 13 frappes de drones et de missiles russes avaient visé ses installations au cours de la dernière semaine.

Selon la compagnie nationale, certains actifs stratégiques ont été attaqués à plusieurs reprises en une seule semaine, les infrastructures de production ayant subi l’essentiel des frappes.

«Les équipements sont hors service, la production a diminué»

Le service de presse de «Naftogaz» a souligné les éléments suivants concernant l’ampleur des dégâts infligés aux infrastructures et les interruptions de production :

«Les équipements et les capacités de production ont subi de graves dommages. Une partie des installations a été temporairement mise à l’arrêt, et une partie du volume de production a été perdue».

Selon les données officielles, depuis le début de l’année, l’armée russe a lancé au total contre les installations de la compagnie 293 frappes .

Risque de baisse de 30 à 60 % et statistiques réelles

Avant la vague de frappes, la production quotidienne moyenne de gaz en Ukraine s’élevait à près de 50 millions de mètres cubespar jour. Kyiv a fait part de ses inquiétudes : les dégâts causés aux infrastructures pourraient réduire la production de 30 à 60 % :

Rythme d’injection dans les réservoirs : Selon les statistiques européennes, cet été, le volume quotidien de gaz injecté dans les réservoirs souterrains ukrainiens est resté à environ 40 millions de mètres cubes ;

Données du GIE : Au 16 août, les réserves des réservoirs souterrains de gaz du pays avaient atteint 14,2 milliards de mètres cubes . Ce volume n’est inférieur que de 400 millions de mètres cubes au plan de référence fixé par le gouvernement pour la prochaine saison de chauffage ;

Importations minimales : Depuis avril, l’Ukraine n’a pratiquement pas importé de gaz : en quatre mois et demi, seulement 100 millions de mètres cubes de combustible ont été livrés depuis l’étranger.

Les experts expliquent ces chiffres par l’augmentation de la production des entreprises privées ou par des écarts dans les calculs statistiques.

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