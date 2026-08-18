Attaque armée contre une star de TikTok : une blogueuse de 28 ans abattue au Pakistan

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Attaque armée contre une star de TikTok : une blogueuse de 28 ans abattue au Pakistan

Au Pakistan, Shamsu Bibi, une utilisatrice de TikTok âgée de 28 ans, est morte dans une attaque armée. L’incident s’est produit à Rawalpindi, où sa sœur de 15 ans a également été blessée.

Selon la police, l’incident s’est produit le 14 août, alors que Shamsu Bibi se déplaçait en voiture avec sa sœur et son frère.

Une attaque armée a été soudainement menée, puis les assaillants ont pris la fuite.

Shamsu Bibi est morte dans la fusillade, tandis que sa sœur de 15 ans a été blessée.

Pour l’instant, aucun détail précis n’a été fourni sur le mobile de l’attaque ni sur l’identité de son ou de ses auteurs.

Les forces de l’ordre enquêtent afin d’identifier les assaillants et de déterminer les circonstances de l’attaque.

L’activité de Shamsu Bibi sur TikTok était-elle liée à l’attaque, ou l’incident avait-il une autre cause ? Les conclusions de l’enquête devraient apporter une réponse.

Shamsu BibiPakistanRawalpindiTikTok
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Nigina Zarqarayeva
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