«Sans moi, ni l'Arabie saoudite ni Israël n'existeraient» : Trump fait une déclaration fracassante

·9·Monde
«Sans moi, ni l'Arabie saoudite ni Israël n'existeraient» : Trump fait une déclaration fracassante

Le président américain Donald Trump a provoqué une véritable tempête sur la scène politique internationale avec sa nouvelle déclaration explosive et d'une agressivité sans précédent ! Dans une interview exclusive accordée au prestigieux magazine Time , le chef de la Maison Blanche a affirmé sans détour que l'existence de ses deux alliés les plus puissants au Moyen-Orient — l'Arabie saoudite et l'État d'Israël — est directement liée à son pouvoir personnel.

Selon Trump, s'il n'était pas devenu président, ces pays auraient déjà disparu de la carte aujourd'hui. Alors, comment le dirigeant américain justifie-t-il une telle affirmation et comment ses propos ont-ils été perçus dans les cercles diplomatiques ?

« Ils auraient été rayés de la surface de la terre »

Time Dans son entretien avec le magazine, Donald Trump a insisté sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient et le rôle des États-Unis :

  • L'Arabie saoudite à propos de : Trump a souligné que sans lui, aujourd'hui l'Arabie saoudite n'existerait tout simplement pas en tant qu'État ;

  • Le destin d'Israël : Le président a élargi son propos en ajoutant que l'État d'Israël ne serait pas non plus là aujourd'hui ;

  • Danger absolu : Le chef de la Maison Blanche affirme que sans sa politique ferme et son bouclier, ces deux pays auraient été balayés de la surface de la terre par des forces rivales ;

  • La priorité donnée au facteur personnel : Trump continue de présenter son administration comme l'unique garantie de la sécurité mondiale.

La déclaration choc de Trump au magazine Time :

« Si je n'avais pas été président, l'Arabie saoudite n'existerait pas aujourd'hui. Israël non plus. Ils auraient été rayés de la surface de la terre. »

Cette déclaration fracassante démontre à quel point le rôle de Washington est décisif dans la politique au Moyen-Orient, tout en suscitant des débats sérieux parmi les dirigeants de la région.

Contenu principal de la déclaration de Donald Trump

État / Objet

Conclusion et affirmation personnelle de Trump

Conséquence probable (selon son interprétation)

Arabie saoudite

« Sans moi, elle n'existerait pas aujourd'hui »

Sous la menace de disparaître de la carte

Israël

« Ils ne seraient pas là aujourd'hui non plus »

« Ils auraient été rayés de la surface de la terre »

Raison principale

La protection géopolitique ferme des États-Unis durant cette période

La présidence de Trump est présentée comme le seul facteur ayant sauvé le Moyen-Orient

Source

Le prestigieux magazine américain Time

Interview officielle spéciale

Selon vous, dans quelle mesure les affirmations de Donald Trump sont-elles proches de la réalité : sans les États-Unis et le facteur Trump, l'Arabie saoudite et Israël auraient-ils vraiment été anéantis dans des guerres majeures, ou s'agit-il d'un coup de communication politique habituel ?

Laissez votre avis personnel dans les commentaires ci-dessous et partagez cette nouvelle fracassante qui secoue la politique mondiale avec vos amis via Telegram !

Donald TrumpArabie SaouditeIsraëlMagazine TimeGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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