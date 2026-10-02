Rafael Leão s'exprime sur le fait de porter le maillot de Cristiano Ronaldo

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Rafael Leão s'exprime sur le fait de porter le maillot de Cristiano Ronaldo

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Rafael Leão, a déclaré que porter le maillot numéro 7, le plus légendaire de l'histoire du football du pays, était un immense honneur pour lui. Selon Goal.com, le joueur a partagé ses impressions après le match contre le Danemark dans le cadre de la Ligue des nations. Ce changement a été l'un des facteurs clés de la victoire convaincante de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La responsabilité d'un numéro légendaire

Après le départ soudain de Cristiano Ronaldo du camp de l'équipe nationale, la tâche de porter son maillot numéro 7 laissé vacant est revenue à Rafael Leão. Pour le joueur, qui porte habituellement le numéro 17 en sélection, c'était une étape très responsable. Conscient qu'il n'est pas facile de remplacer le quintuple vainqueur du Ballon d'Or et de porter son numéro sacré, l'attaquant a accepté cette mission avec plaisir.

Lors du match intense contre le Danemark, les Portugais ont marqué des buts sans réponse et ont triomphé sur le score de 4-2. Leão a tout donné sur le terrain et a essayé de ne pas ternir le prestige du maillot légendaire. Cette victoire de l'équipe a été reconnue comme l'une des étapes importantes du tournoi.

Idole d'enfance et signification symbolique personnelle

Dans une interview accordée à la presse à la fin du match, Rafael Leão a souligné que cet événement n'était pas qu'un simple changement de numéro pour lui. Il n'a pas caché que Cristiano Ronaldo est son idole depuis l'enfance. « Porter le numéro sept a été une situation très spéciale pour moi, car Cristiano est mon idole depuis que je suis enfant », a déclaré le joueur.

Il a également rappelé que ce numéro a une place dans sa vie personnelle. Selon Leão, ses enfants sont nés le 7 du mois, ce qui rend cet événement encore plus symbolique et joyeux. C'est pourquoi le joueur a exprimé son immense bonheur de porter ce maillot.

Dans l'équipe nationale du Portugal, le numéro 7 est depuis des années le symbole de succès internationaux et de victoires inégalés. Rafael Leão comprend bien les exigences et les attentes immenses derrière ce maillot. « J'ai fait de mon mieux pour respecter ce numéro et ce maillot », a conclu l'attaquant.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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