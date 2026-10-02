Humoyun Sultonov remporte à nouveau le bronze : notre tennisman réitère un résultat historique

Le représentant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Humoyun Sultonov, a offert une nouvelle médaille au tennis ouzbek lors des XXe Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Notre compatriote a terminé les épreuves de simple messieurs avec une médaille de bronze.

En demi-finale, Sultonov a affronté le représentant de Hong Kong, Coleman Wong, pour une place en finale. Lors de cette rencontre décisive, notre tennisman s'est incliné face à son adversaire et a conclu sa participation au tournoi à la troisième place.

La lutte pour une place en finale lors de la demi-finale

Humoyun Sultonov a réalisé une belle performance en simple aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Cependant, lors de l'étape décisive, il a été confronté au redoutable représentant de Hong Kong, Coleman Wong. Sultonov a perdu face à son adversaire lors de la demi-finale pour l'accès à la finale.

Ainsi, le tennisman ouzbek n'a pas pu poursuivre la lutte pour la médaille d'or. Néanmoins, son parcours jusqu'en demi-finale lui a garanti la médaille de bronze.

Humoyun Sultonov a terminé les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 avec une médaille de bronze.

Le plus remarquable : le résultat est réitéré

Ce résultat de Sultonov est significatif à un autre égard.

Notre compatriote avait déjà remporté une médaille de bronze en simple messieurs lors des Jeux asiatiques de Hangzhou 2022.

Cela signifie que Humoyun Sultonov est monté sur le podium en simple lors de deux éditions consécutives des Jeux asiatiques.

Compétition Catégorie Résultat Hangzhou 2022 Simple messieurs Bronze Aichi-Nagoya 2026 Simple messieurs Bronze

Une nouvelle médaille pour le tennis ouzbek

La médaille de bronze de Humoyun Sultonov aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 constitue un autre résultat précieux pour la délégation ouzbèke.

Bien que le tennisman ait manqué l'occasion d'atteindre la finale, le fait de remporter une médaille de bronze en simple lors de deux Jeux asiatiques consécutifs témoigne de sa régularité.

Le plus important est que Sultonov a de nouveau trouvé sa place sur le podium lors de l'une des plus grandes compétitions à l'échelle asiatique. Aichi-Nagoya 2026 restera dans l'histoire comme une nouvelle édition des Jeux asiatiques marquée par une médaille dans sa carrière sportive.