L'équipe nationale du Brésil renforce sa sécurité avant le match amical en Inde

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L'équipe nationale du Brésil renforce sa sécurité avant le match amical en Inde

La Confédération brésilienne de football (CBF) a mobilisé une équipe de sécurité privée composée de huit personnes avant le match amical historique à Calcutta, en Inde. Les quintuples champions du monde prennent des mesures de sécurité extrêmement strictes pour éviter que les troubles survenus lors de la visite de Lionel Messi ne se reproduisent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'équipe nationale du Brésil a tiré les leçons des émeutes et des protestations survenues au Salt Lake Stadium en décembre dernier. À l'époque, des supporters en colère avaient brisé des sièges parce que des personnalités VIP bloquaient la vue. Par conséquent, les organisateurs abordent la sécurité plus sérieusement que jamais cette fois-ci.

Mesures de sécurité spéciales et renforcement de la protection

Selon les organisateurs, un groupe spécial composé d'experts sud-américains et d'anciens militaires a été recruté pour assurer la sécurité de la délégation en visite. Ce service de protection travaille en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales pour garantir que toutes les actions sont conformes aux normes internationales.

L'hôtel où séjournent les joueurs est désormais transformé en une véritable forteresse, chaque étage étant sous surveillance 24h/24. De plus, des barrières supplémentaires ont été installées autour du centre d'entraînement fermé de l'équipe, assurant une protection totale contre les influences extérieures.

Effectif étoilé et prochain test

L'équipe, menée par le capitaine Marquinhos et composée de stars comme Vinícius Júnior, Gabriel Magalhães et Bruno Guimarães, est arrivée à Calcutta mercredi sous des protocoles stricts. Cette fois, les quintuples vainqueurs du Mondial ont décidé de ne prendre aucun risque en matière de sécurité.

Cette rencontre internationale au Salt Lake Stadium offre à la cinquième nation mondiale l'opportunité de tester ses combinaisons offensives, tandis qu'il s'agira d'un examen tactique sérieux pour l'Inde, classée 138e au classement FIFA. Après un match nul contre le Panama, les hôtes devront faire preuve d'une défense acharnée face à un adversaire de taille.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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