La caméra externe Ruiying Z10 pour Huawei Mate 90 Pro a été testée

He Gang, responsable de Huawei Terminal BG, a présenté sur les réseaux sociaux les capacités de prise de vue en conditions réelles du nouveau module caméra externe appelé Ruiying Z10. Cet appareil est conçu pour étendre radicalement les capacités optiques des smartphones phares et, selon ixbt.com, pourrait marquer une nouvelle ère pour les passionnés. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Contrairement aux téléconvertisseurs externes classiques, le Ruiying Z10 est une caméra à part entière dotée de son propre capteur indépendant de 1 pouce. Le smartphone, quant à lui, gère le cadrage, le traitement de l'image et le stockage des données.

Capacités techniques du module

Cet appareil se fixe au smartphone via un mécanisme spécial Super Mount. Il est équipé d'un objectif avec une distance focale équivalente de 24–240 mm et d'un zoom optique continu 10x.

Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau de zoom via la bague de mise au point physique sur l'objectif ou directement depuis l'écran du smartphone. Une telle plage permet de capturer des paysages grand angle, des scènes quotidiennes et des portraits sans avoir besoin d'optiques séparées.

Palette de couleurs XMAGE et modèles compatibles

Selon Ixbt.com, le nouveau module prend entièrement en charge les célèbres modes de couleur XMAGE, y compris les styles allemands spéciaux, le rétro et les fonctions de traitement doux. La possibilité d'éditer et de partager instantanément les clichés offre un grand confort aux utilisateurs.

Il est à noter que cet appareil n'est compatible qu'avec les modèles Mate 90 Pro Max Collectorʼs Edition et Mate RS. Le smartphone Mate 90 standard ne peut pas utiliser le module car il est dépourvu du composant spécial Super Mount.

En conclusion, He Gang a invité les acheteurs à tester personnellement cet appareil unique dans les boutiques physiques de la marque Huawei. Selon la direction de l'entreprise, cette caméra externe peut remplacer avec succès plusieurs objectifs de reflex numériques DSLR coûteux.