Josep Martínez : « Le potentiel du football italien est très élevé »

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Josep Martínez : « Le potentiel du football italien est très élevé »

Le gardien de l'Inter, Josep Martínez, a commenté les échecs récents de l'équipe nationale d'Italie, soulignant que le football du pays dispose d'un potentiel et de joueurs talentueux suffisants. Selon Goal.com, le gardien expérimenté estime que la crise des quadruples champions du monde n'est pas liée à des facteurs physiques ou techniques, mais principalement psychologiques. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L'absence consécutive de l'équipe d'Italie aux Coupes du Monde a provoqué une profonde crise de confiance au sein du groupe. Malgré cela, la direction du football national tente de renouveler l'effectif et de restaurer le style de jeu en attirant de jeunes talents. Évoluant en Serie A et connaissant bien les meilleurs joueurs italiens, le gardien espagnol évalue leurs capacités très positivement.

Compétition et rétablissement mental

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Josep Martínez a dressé un bilan positif de l'avenir du football italien. Selon lui, il ne manque à l'équipe que la définition d'un modèle de jeu clair et la capacité à surmonter les séquelles de l'absence au Mondial.

« Pour être honnête, je vois un grand potentiel en Italie. Ils doivent redécouvrir un certain modèle de jeu, mais il n'y a aucun problème de qualité. À l'Inter et dans d'autres clubs, il y a suffisamment de joueurs de haut niveau », a souligné Martínez. Selon lui, le problème principal consiste à redonner confiance aux joueurs.

Succès personnel et défis à venir

Ces évaluations positives coïncident avec un événement important dans la carrière personnelle de Josep Martínez. En raison de la blessure de Joan García, le gardien de 28 ans a été appelé dans l'équipe nationale d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente. Il revient chez la « Roja » pour la première fois depuis juillet 2021 et luttera pour garder les cages aux côtés de David Raya et Unai Simón.

Le prochain test sérieux pour la nouvelle génération de l'équipe d'Italie aura lieu à Paris. Dans le cadre du groupe A1 de la Ligue des Nations, les Italiens affronteront la France. Ce déplacement à Paris revêt une importance capitale, non seulement pour la lutte dans le groupe, mais aussi pour améliorer l'état mental de l'équipe et renforcer sa volonté de gagner.

InterItalieJosep MartínezEspagneLigue des Nations
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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