Itel A300+ : un smartphone abordable à 100 dollars avec connectivité satellite

Le marché des appareils mobiles à bas prix s'enrichit d'un gadget inhabituel. La société Itel a officiellement présenté son nouveau smartphone Itel A300+. Bien qu'il ressemble à un appareil d'entrée de gamme classique, ce modèle se distingue par des fonctionnalités inattendues pour son segment de prix, notamment la possibilité de communiquer par satellite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Fonctionnalités uniques et caractéristiques techniques

Selon les informations d'ixbt.com, le modèle Itel A300+ devrait être le premier appareil de la marque dans sa catégorie à prendre en charge l'échange de messages bidirectionnels par satellite. Le fonctionnement de cette fonction nécessite une carte SIM compatible et un forfait spécifique de l'opérateur. Le lancement du nouveau service est prévu pour octobre de cette année, bien que le fabricant n'ait pas encore révélé quels réseaux satellites seront utilisés ni dans quels pays la technologie sera disponible.

Les autres caractéristiques techniques du smartphone sont conçues de manière plus simple, conformément à sa classe. L'appareil est propulsé par un processeur MediaTek Helio G81 Ultimate. La mémoire vive (RAM) varie de 3 à 6 GB selon la version, tandis que le stockage interne varie de 64 à 128 GB. Des options d'extension de mémoire sont également disponibles.

À l'avant, on trouve un écran IPS de 6,78 pouces offrant une résolution de 720×1576 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'agit d'un indicateur assez élevé pour les appareils de cette catégorie budgétaire. Le plus intéressant est qu'un deuxième écran secondaire de 2,01 pouces est intégré au panneau arrière du smartphone, conçu pour afficher diverses notifications et informations.

Autonomie et fonctionnalités supplémentaires

L'un des points forts du gadget est sa batterie. L'Itel A300+ est équipé d'une énorme batterie de 7000 mAh. Cette source d'énergie, qui assure une longue autonomie, prend en charge une charge rapide de 22,5 W. Cela permet de recharger une batterie d'une telle capacité en peu de temps.

En ce qui concerne les capacités photographiques, le smartphone est doté d'un capteur principal de 13 MP et d'une caméra frontale de 8 MP. Suffisantes pour les tâches quotidiennes, ces caméras permettent de capturer des clichés simples avec succès. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on trouve un module NFC moderne, facilitant les paiements sans contact.

Le boîtier de l'appareil est protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP65. Avec toutes ces technologies avancées et ses fonctions inhabituelles, le prix du smartphone Itel A300+ est d'environ 100 dollars US, ce qui le rend encore plus attractif pour les acheteurs.