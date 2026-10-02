La puissance des satellites SpaceX Star Mind dépasse celle de l'ISS

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La puissance des satellites SpaceX Star Mind dépasse celle de l'ISS

Elon Musk a annoncé que chaque appareil AI1 de sa nouvelle constellation de satellites Star Mind sera équipé de panneaux solaires d'une puissance supérieure à 250 kW. Selon le site Ixbt.com, ce chiffre est environ 20 % supérieur à l'énergie produite par la Station spatiale internationale (ISS). Cette déclaration a été faite en réponse à une publication sur l'envergure des engins spatiaux de SpaceX. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Selon les données, l'évolution des dispositifs spatiaux progresse de manière significative. Si la taille des appareils Starlink V1.5 était d'environ 11 mètres, elle a atteint 30 mètres pour la version V2 Mini et 60 mètres pour la version V3. L'envergure des ailes des satellites orbitaux AI1 de nouvelle génération devrait dépasser 75 mètres.

Centres de calcul orbitaux et capacités techniques

Le projet Star Mind prévoit la création de nœuds de calcul orbitaux spécialisés pour les tâches d'IA. Selon les paramètres présentés par SpaceX et Elon Musk, les satellites AI1 auront une puissance de crête d'environ 250 kW grâce à leurs batteries. Leur puissance moyenne est estimée entre 160 et 210 kW.

Il est prévu d'installer des racks NVIDIA Rubin NVL72 (72 GPU Rubin et processeurs Vera) dans ces immenses structures. Le déploiement en orbite héliosynchrone, le refroidissement par radiateurs à liquide déployables et la connexion au système Starlink via des liaisons laser sont prévus.

Projets futurs et alternatives aux centres terrestres

Le lancement des prototypes via la fusée Starship est prévu pour début 2027. La production en série devrait être lancée à la fin de la même année, avec une estimation de 30 à 50 appareils mis en orbite à chaque vol.

Cette initiative est considérée comme une réponse aux limitations des centres de données terrestres. L'espace offre une énergie solaire continue, un environnement sous vide pour dissiper la chaleur, et ne nécessite pas d'accords complexes liés aux réseaux électriques terrestres.

SpaceXStar MindElon MuskIntelligence ArtificielleTechnologies Spatiales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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